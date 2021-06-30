استشاري تغذية: حجم المعدة سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يشعر بالشبع بصورة كبيرة، نتيجة اتساع حجم المعدة، خاصة أن المعدة في الأساس عضلة، والعضلة تنمو عند الاستخدام بشكل كبير.



وتابع"غزالي" خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السعرات الحرارية الكبيرة تتحول إلى دهون داخل الجسم، مشيرًا إلى أن هناك كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يملء المعدة ويشعر بالشبع، خاصة أنه يحتوي على نبات الجرسنيا الذي يتحكم في الشهية بصورة كبيرة، بدون أي أثار جانبية.



وأشار إلى أن نبات الجارسينيا يزيد الإحساس بالشبع، ويقلل من عدد الخلايا الدهنية في الجسم ، وتساعد على تفتيت الدهون المتواجدة في جميع الخلايا.

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حذرت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.





وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

وقالت خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال تناول كورس قوي يقلل الشهية، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.



وأضافت أن هناك إمكانية لتناول 3 جرعات من بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم، دون الشعور بأي ضغط.



ولفتت إلى أن الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي إلى تناول المياه بكثرة، وهذا الأمر هام ، لأنها تزيد من معدل الحرق.



قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.