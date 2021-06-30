عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية: حجم المعدة سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع

استشاري تغذية
استشاري تغذية

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يشعر بالشبع بصورة كبيرة، نتيجة اتساع حجم المعدة، خاصة أن المعدة في الأساس عضلة، والعضلة تنمو عند الاستخدام بشكل كبير. 


وتابع"غزالي" خلال  حوارها مع الإعلامية نورين شحاته،  ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن  السعرات الحرارية الكبيرة تتحول إلى دهون داخل الجسم، مشيرًا إلى أن هناك كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يملء المعدة ويشعر بالشبع، خاصة أنه يحتوي على نبات الجرسنيا الذي يتحكم في الشهية بصورة كبيرة، بدون أي أثار جانبية. 


وأشار إلى أن  نبات الجارسينيا يزيد الإحساس بالشبع، ويقلل من عدد الخلايا الدهنية في الجسم ، وتساعد على تفتيت الدهون المتواجدة في جميع الخلايا.

 

طرق إنقاص الوزن 

حذرت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.
 


وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

 

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

 

وقالت خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال  تناول كورس قوي يقلل الشهية، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.


وأضافت أن هناك إمكانية لتناول 3 جرعات من بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم، دون الشعور بأي ضغط.


ولفتت إلى أن  الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي إلى تناول  المياه بكثرة، وهذا الأمر هام ، لأنها تزيد من معدل الحرق. 

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال  تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير،  دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.

التغذية السمنة مريض السمنة الشبع انقاص الوزن الوزن

ترشيحاتنا

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات تداول

كشف حساب 38 يوما للجنة لبيب "رجل المستحيل" فى الزمالك

البورصة تربح 17.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو

الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

حبس حسن راتب.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن قضية الآثار.. فيديو

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

ما أقبلش مهما آذيتني.. حسام حبيب يرد على والده في رسالة مؤثرة|شاهد

مسؤول كبير.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن قضية الآثار

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

فيديو

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ