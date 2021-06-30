شاهد: روعة وجمال منطقة الأهرامات بعروض الصوت والضوء ..صور
تعتبر عروض الصوت والضوء من أفضل التجارب التي يستمتع بها السياح أثناء زيارتهم للمناطق الأثرية، والتي تبرز معالم مصر الفريدة بطرق مبهرة لأعين الزوار، وتمزج بين المؤثرات البصرية والصوتية معا لايضاح التراث.
رصدت عدسة “صدى البلد” عددا من الصور لعروض الصوت والضوء من منطقة الأهرامات بالجيزة، ومدى روعة وجمال الأجواء ليلا بأقوى عروض جذب السياح.
يذكر أن، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، شهد توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، وذلك بين كلٍ من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية – إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.
يأتي التوقيع في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.
ويتكامل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات.. هذا المعلم التاريخي الهام لإظهاره بالشكل اللائق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وأحد أهم عجائب الدنيا السبع.