عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد: روعة وجمال منطقة الأهرامات بعروض الصوت والضوء ..صور

صدى البلد

تعتبر عروض الصوت والضوء من أفضل التجارب التي يستمتع بها السياح أثناء زيارتهم للمناطق الأثرية، والتي تبرز معالم مصر الفريدة بطرق مبهرة لأعين الزوار، وتمزج بين المؤثرات البصرية والصوتية معا لايضاح التراث.

 

رصدت عدسة “صدى البلد” عددا من الصور لعروض الصوت والضوء من منطقة الأهرامات بالجيزة، ومدى روعة وجمال الأجواء ليلا بأقوى عروض جذب السياح.

 

يذكر أن، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، شهد توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، وذلك بين كلٍ من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية – إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

 

يأتي التوقيع  في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.


ويتكامل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات.. هذا المعلم التاريخي الهام لإظهاره بالشكل اللائق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وأحد أهم عجائب الدنيا السبع.

عروض الصوت والضوء من الاهرامات

5b1d673d-7951-438a-8df2-0197766e8079
5b1d673d-7951-438a-8df2-0197766e8079
4109d20b-b5cc-4100-8280-d478b78304a9
4109d20b-b5cc-4100-8280-d478b78304a9
1bcae28d-fb02-43f3-85af-d30565565636
1bcae28d-fb02-43f3-85af-d30565565636
70f257d7-6cca-4b89-8c91-3fd2ab2f9fed
70f257d7-6cca-4b89-8c91-3fd2ab2f9fed
eeffbbd1-364c-43a6-9d74-29838d5d7651
eeffbbd1-364c-43a6-9d74-29838d5d7651
293727b8-0ba8-4e36-9349-9dee0c0ab684
293727b8-0ba8-4e36-9349-9dee0c0ab684
293727b8-0ba8-4e36-9349-9dee0c0ab684
293727b8-0ba8-4e36-9349-9dee0c0ab684
a25b890f-fff0-4d91-84b3-22e4ebace06d
a25b890f-fff0-4d91-84b3-22e4ebace06d
839aad56-9a33-405d-b8ea-dc0531495ba2
839aad56-9a33-405d-b8ea-dc0531495ba2
2838807f-c990-44bb-b19d-bb562a2864b8
2838807f-c990-44bb-b19d-bb562a2864b8
252abef2-73fa-470f-b51c-b33f85a13d32
252abef2-73fa-470f-b51c-b33f85a13d32
ccb93459-3104-4aba-91cb-4e56ed179f6f
ccb93459-3104-4aba-91cb-4e56ed179f6f
20479b56-2e89-4c8c-ba0c-3216f8518867
20479b56-2e89-4c8c-ba0c-3216f8518867
3a7aeac7-704f-49c3-b3f6-23cb845aaedc
3a7aeac7-704f-49c3-b3f6-23cb845aaedc
ed5412f5-2334-4fcb-ad81-b8eebac4c093
ed5412f5-2334-4fcb-ad81-b8eebac4c093
e82ec6d2-690b-4641-a6bb-0c9b047f9b37
e82ec6d2-690b-4641-a6bb-0c9b047f9b37
cda7136a-76fd-4318-8d98-824fdc7310af
cda7136a-76fd-4318-8d98-824fdc7310af
04dd0e24-9290-4be4-8887-2ded9e780190
04dd0e24-9290-4be4-8887-2ded9e780190
45966819-f8da-47a6-b398-329d291c98af
45966819-f8da-47a6-b398-329d291c98af
46f67924-19dc-4579-97b6-6770956ea389
46f67924-19dc-4579-97b6-6770956ea389
6ee34f97-926f-4e38-8ad2-f928e5c5663f
6ee34f97-926f-4e38-8ad2-f928e5c5663f
a588b8d1-fdf0-4eb6-83a6-c5e7491ecb64
a588b8d1-fdf0-4eb6-83a6-c5e7491ecb64
عروض الصوت والضوء الأهرامات الثلاثة الصوت والضوء عروض ساحرة وزارة السياحة والآثار ترويج السياحة منطقة الاهرامات

ترشيحاتنا

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات تداول

كشف حساب 38 يوما للجنة لبيب "رجل المستحيل" فى الزمالك

البورصة تربح 17.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو

الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

حبس حسن راتب.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن قضية الآثار.. فيديو

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

ما أقبلش مهما آذيتني.. حسام حبيب يرد على والده في رسالة مؤثرة|شاهد

مسؤول كبير.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن قضية الآثار

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

فيديو

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ