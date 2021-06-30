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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

صدى البلد

هدد مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون إثيوبيون بإعادة القوات إلى إقليم تيجراي بعد أقل من 48 ساعة من إعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد في الإقليم الشمالي المدمر.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فاجأ الإعلان يوم الأربعاء عن انسحاب القوات الفيدرالية الإثيوبية من تيجراي العديد من المراقبين، ويشير إلى تحول كبير في الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن التهديد الجديد يبرز هشاشة أي هدوء حالي.

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وقال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإثيوبي قد يدخل مرة أخرى إلى ميكيلي عاصمة تيجراي الإقليمية في غضون أسابيع، إذا لزم الأمر.

وأدلى رضوان حسين، المتحدث باسم قوة العمل الإثيوبية من أجل تيجراي، بهذا الإعلان للصحفيين في أول تصريحات علنية للحكومة منذ أن استولت جبهة تحرير شعب تيجراي على ميكيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال رضوان: "إذا لزم الأمر، يمكننا الدخول بسهولة إلى ميكيلي، ويمكننا الدخول في أقل من ثلاثة أسابيع".

ومع ذلك ، قال المتحدث باسم قوات تيغراي غيتاتشو رضا في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار كان "مزحة مريضة" ووعد بطرد القوات الإثيوبية والإريترية.

وأشار ضباط عسكريون إثيوبيون إلى أن القوات تم سحبها لأنهم حققوا أهدافهم.

قال الجنرال باشا ديبيلي، في حديث للصحفيين في أديس أبابا، إن الجيش الإثيوبي غادر ميكيلي، عاصمة تيجراي، لأن المدينة "لم تعد مركز الثقل القادر على تشكيل تهديد للأمة والحكومة الفيدرالية".

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات اتحادية في تيجراي في نوفمبر الماضي بعد هجمات شنتها قوات جبهة تحرير شعب تيجراي على قواعد لجيش إثيوبيا. بعد تحقيق مكاسب سريعة وطرد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من معقلها في ميكيلي، عاصمة المقاطعة، لم تتمكن القوات الحكومية من القبض على كبار قادة الجبهة أو قمع التمرد المتصاعد.

قال محللون إن توقيت إعلان وقف إطلاق النار - الذي جاء بعد دخول مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي إلى ميكيلي وبلدات أخرى في تيجراي - بدا "مذعوراً للغاية".

وفرت قوات الأمن الفيدرالية ومسؤولون من الإدارة المؤقتة المعينة من قبل الحكومة المركزية من ميكيلي ليلة الاثنين. نزل السكان إلى الشوارع ابتهاجاً ​​وأطلقوا أعيرة نارية وألعاب نارية احتفالية.

قال ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية:"من المحتمل أن الأحداث على الأرض قد تجاوزتهم بينما كانوا يستعدون لتغيير الاستراتيجية. لم تكن الجهود المبذولة لتهدئة تيجراي تسير كما هو مخطط لها ... تتماشى التطورات في ساحة المعركة مع الضغط الدولي المتزايد على أبي وحكومته لإجبارهم على تغيير المسار".

وقال ديبيلي إن القوات الفيدرالية بحاجة لأن تكون جاهزة لمواجهة "تهديدات" أخرى، في إشارة محتملة إلى جارتها السودان. تدهورت العلاقات بين الدولتين بشكل حاد في العام الماضي، وأضاف:"غادر الجيش الإثيوبي ميكيلي لأنه بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات أخرى غير الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وكانت جبهة لتحرير شعب تيجراي، التي حكمت إثيوبيا في السابق لما يقرب من ثلاثة عقود، قد رفضت بالفعل وقف الحكومة لإطلاق النار وتعهدت بطرد "الأعداء" من المنطقة.

وقال بيان للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "تدعو حكومة تيجراي بالنيابة عن شعبنا وجيش تيجراي إلى تكثيف نضالهم حتى يغادر أعداؤنا تيجراي تمامًا".

وقال غيتاتشو: "لن تكون هناك مفاوضات مع إثيوبيا حتى يتم استعادة الاتصالات والنقل والخدمات الأخرى التي قطعت أو دمرت خلال معظم فترات الحرب">

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