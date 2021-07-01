ضبط 3 أطنان مبيدات زراعية مجهولة المصدر في المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان مبيدات زراعية "بدون مستندات" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .



واتخذت الإجراءات القانونية.