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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة صحة نفسية: عدم البكاء عند التعرض لشيء محزن خطأ

خبيرة صحة نفسية
خبيرة صحة نفسية

قالت بسمة محراز، ماجستير الصحة النفسية، إن الصدمة تحدث عندما يحدث شيء غير متوقع من شخص نتوقع فيه السعادة والامان، عند حدوث اي خلاف. 


وتابعت "محراز"، خلال  حوارها مع الإعلامية نورين شحاته،  ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن البعض قد يتعرض لصدمة عندما يخسر وظيفته، خاصة إذا كان يعلق على عمله الامان.


وأضافت: "من الأخطاء الشائعة عدم البكاء عند التعرض لشيء محزن، لازم نطلع مشاعرنا السلبية في الصراخ والبكاء، وبعد ذلك نتقبل بان الإنسان قد يتعرض لأي ابتلاء".

 

كيف تختار شريك حياتك المناسب

من الطبيعي أن تكون علاقات الزواج المبنية على الاختيار الصحيح مع الحب، قوية وتستطيع مواجهة الشائعات والأزمات التى تواجه عش الزوجية طوال الحياة .

 

وفى هذا الإطار نكشف أسس اختيار شريك الحياة المناسب حيث قال دكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن هناك الكثير من الاختبارات التى تتم قبل الزواج للتأكد من توافق الزوجين وعدم الاكتفاء بمشاعر الحب والرغبة فى الزواج من الطرف الآخر  فيجب أن يكون شريك حياة وليس مجرد زوج.

 

وأوضح “بحري ” فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ” الإخباري، أن هناك اختباراً خاصاً للتوافق الزوجى يجري فى دول عديدة ولكن للأسف غير مُنتشر فى مصر ، هذا الاختبار عبارة عن مقياس يتم من خلاله كشف مدى التوافق بين صفات وطباع الطرفين قبل الزواج ويطلق عليها “مقياس التوافق الزواجى” مما يقلل من فرص حدوث المشاكل والطلاق فيما بعد.

 

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أنه في بعض الحالات الأخرى ينوى أحد الطرفين خديعة الطرف الآخر ويمكن كشف حقيقته من خلال التركيز الدقيق فى تصرفاته وعلاقته بأصدقاء وصفات أصدقائه المقربين ومن الصفات المهمة التى يجب توافرها فى الرجل حتى لو بقدر بسيط هى الطموح لأن من مسئوليات الرجل الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها ومن ثم يجب أن يهتم بعمله.

 

ومن جانبه قال الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، أن الخيانة لا تأتي بمفردها دون أي شيء، وتحدث بوجود خائن، موضحا أن القلب المستعد للخيانة؛ يفرزها بقراره واختياره وبكامل إرادته الشخصية، سواء كان الرجل أو المرأة.

 

وأضاف "صموئيل"، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك خلق تهيئ الشخص للسقوط في الخيانة وهي خلق الإشباع الذاتي، إذ إنه تربى على أن الحياه فرصة لكي يشبع ذاته وسيكون له فرضيات وسلوكيات خاطئة، بأن الزواج ليس للاستقرار وبناء العائلة فقط يكون للإشباع الذاتي والاستمتاع.

صحة نفسية البكاء الصدمة اخبار التوك شو المشاعر

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