الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إننا نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021، مؤكدا أن أول إنتاج للقاح مصري كان بالأمس، وتم إنتاج 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أنه في إطار توجيهات الرئيس في شهر أغسطس الماضي، بضرورة توطين الصناعة الوطنية لإنتاج لقاح لكورونا، مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات مع شركة “سينوفاك الصينية” للعمل على الإنتاج.

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، أنه نستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية من أجل حماية أبنائنا.

وأشار مجاهد إلى أن الدولة ستقوم بتحمل علاج مرض الضمور العضلي ، بالتعاون مع المجتمع المدني.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المصابين بمرض ضمور العضلات المسجلين 204 حالات، يوجد منهم تحت سن السنتين 57 حالة، والحالات التي يمكن علاجها فورا 32 حالة.

الصحة تعلن خطة مواجهة مرض ضمور العضلات



وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفي عين شمس، من الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن العقار المستخدم في علاج حالات ضمور العضلات مرتفع التكاليف، وسيتم توفيره للعلاج فى مصر كدواء، على أن يتوفر من خلال الهيئات العلاجية، والتى تقدم خدمات طبية للمريض.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.



انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

وفي هذا الإطار يسعد هيئة الدواء المصرية أن تزف بشرة سارة لمرضى ضمور العضلات؛ حيث قامت الهيئة بتسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.