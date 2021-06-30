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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نونو سانتو يتولى تدريب توتنهام لمدة موسمين

نونو سانتو
نونو سانتو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعيين البرتغالي نونو سانتو، مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين، خلفًا لمواطنه جوزيه مورينيو.

وأكد نادي توتنهام عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع سانتو، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال سانتو في أول تعليق له بعد توليه المهمة:" عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة ، فإننا نريد أن نجعل الجماهير فخورة ومستمعة."

وتابع:"من دواعي سروري وشرف أن أكون هنا ، هناك أجواء فرحة وأنا سعيد وأتطلع إلى بدء العمل."

وأردف:"ليس لدينا أي أيام نضيعها ويجب أن نبدأ العمل فورًا مع بدء الموسم التحضيري في خلال أيام قليلة ".

وقال فابيو باراتيشي  المدير الرياضي للنادي:" مطالبنا واضحة دائمًا ، أردنا مدرب يمكنه غرس جميع القيم المهمة لهذا النادي ، ما عليك سوى النظر لوقت نونو مع وولفز لمعرفة قدرته على تنفيذ أسلوب يتكيف مع اللاعبين لتحقيق النجاح ، والسماح لهم بالتطور والازدهار ، نتطلع إلى بداية ناجحة له مع النادي."

وتولى سانتو تدريب توتنهلم لمدة 4 مواسم، وقادهم للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي، واحتل معهم المركز السابع لموسمين متتاليين، والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي، وتحقيق أكبر إنجاز لهم في تلك البطولة.

توتنهام نونو سانتو مدير فني جوزيه مورينيو تعيين

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