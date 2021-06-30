خبيرة نفسية: عدم الثقة في الناس قد يؤدي إلى شخصية مهزوزة

قالت بسمة محراز، ماجستير الصحة النفسية، إن الصدمة النفسية تتكون بسبب عدم توقع شيء معين، وللتخلص من إمكانية حدوث الصدمة، لا بد من توقع إمكانية حدوث أي شيء، معقبة: "لازم نعرف إن مفيش حاجة اسمها مستحيل في أي حاجة".



وتابعت "محراز"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "عدم الثقة في الناس حتى في الأقرباء قد يؤدي إلى الحياة بشخصية مهزوزة، معقبة: "الحياة مع شريك الحياة بمنطق إنه ممكن يخوني، دا مش حياة ، لازم أعيش على الإيجابيات اللي بينا".



ولفتت إلى أن البعض عندما يتعرض للصدمة، فيشعر بالنقص والدونية، وهذا الأمر خاطئ تمامًا، معقبة: "أي حد بيعمل حاجة، مش بيعمل كده عشان أنا عندي مشكلة، ولكن بسبب أنه عاوز يعمل كده".

وفي سياق متصل أكد الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفس، أن الخيانة لا تأتي بمفردها دون أي شيء، وتحدث بوجود خائن، موضحا أن القلب المستعد للخيانة؛ يفرزها بقراره واختياره وبكامل إرادته الشخصية، سواء كان الرجل أو المرأة.

وأضاف "صموئيل"، في تصريحات له ، أن هناك خلق تهيئ الشخص للسقوط في الخيانة وهي خلق الإشباع الذاتي، إذ إنه تربى على أن الحياه فرصة لكي يشبع ذاته وسيكون له فرضيات وسلوكيات خاطئة، بأن الزواج ليس للاستقرار وبناء العائلة فقط يكون للإشباع الذاتي والاستمتاع.

كيف تختار شريك حياتك المناسب

قال دكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن هناك الكثير من الاختبارات التى تتم قبل الزواج للتأكد من توافق الزوجين وعدم الاكتفاء بمشاعر الحب والرغبة فى الزواج من الطرف الآخر فيجب أن يكون شريك حياة وليس مجرد زوج.

وأوضح “بحري ” فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ” الإخباري، أن هناك اختباراً خاصاً للتوافق الزوجى يجري فى دول عديدة ولكن للأسف غير مُنتشر فى مصر ، هذا الاختبار عبارة عن مقياس يتم من خلاله كشف مدى التوافق بين صفات وطباع الطرفين قبل الزواج ويطلق عليها “مقياس التوافق الزواجى” مما يقلل من فرص حدوث المشاكل والطلاق فيما بعد.

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أنه في بعض الحالات الأخرى ينوى أحد الطرفين خديعة الطرف الآخر ويمكن كشف حقيقته من خلال التركيز الدقيق فى تصرفاته وعلاقته بأصدقاء وصفات أصدقائه المقربين ومن الصفات المهمة التى يجب توافرها فى الرجل حتى لو بقدر بسيط هى الطموح لأن من مسئوليات الرجل الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها ومن ثم يجب أن يهتم بعمله.