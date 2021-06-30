عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو

ارشيفية
ارشيفية

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، نحو 11.5 مليار جنيه، خلال تعاملات شهر يونيو؛ ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 667.3 مليار جنيه، مقابل مستوى 655.8 مليار جنيه.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة.

 

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.
 

البورصة اخبار البورصة المصرية ايجى أكس 30 ايجي إكس 70 إيجي إكس 100

ترشيحاتنا

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

أول تعليق لـ عبير موسى بعد صفعها في البرلمان التونسي

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات تداول

كشف حساب 38 يوما للجنة لبيب "رجل المستحيل" فى الزمالك

البورصة تربح 17.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

حبس حسن راتب.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن قضية الآثار.. فيديو

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

ما أقبلش مهما آذيتني.. حسام حبيب يرد على والده في رسالة مؤثرة|شاهد

مسؤول كبير.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن قضية الآثار

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

فيديو

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ