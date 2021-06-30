البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، نحو 11.5 مليار جنيه، خلال تعاملات شهر يونيو؛ ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 667.3 مليار جنيه، مقابل مستوى 655.8 مليار جنيه.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.

