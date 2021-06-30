عمرو عبد الحميد يعلن إصابته بفيروس كورونا ويكشف السبب

أعلن الإعلامي عمرو عبد الحميد ، إصابته بفيروس كورونا، قائلا "أنا الحمد لله بخيرفي مرحلة التعافي حاليا وأصبت بـ كورونا منذ أكثر من أسبوع".



وقال عمرو عبد الحميد في مداخلة هاتفية بالإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم "المذاع على قناة " تن ": "أنا بستجيب للعلاج والمرحلة الصعبة عدت على خير".



وأضاف عمرو عبد الحميد: "أنا كنت في زيارة سريعة إلى روسيا وتنقلت بين أماكن كثيرة بالطيران الداخلي في روسيا ومن الممكن أن أكون أصبت بالعدوى هناك".



وتابع عمرو عبد الحميد : "حالتي الصحية في تحسن مستمر وخلال أيام سوف أعود مرة أخرى لتقديم برنامجي مجددا".

وفي سياق آخر قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن القطاع الطبي شهد ثورة وتطورا طبيا غير محدود، شمل كل المؤسسات والبشر، مضيفا: “مصر تمتلك خبرات طبية كبيرة ومتطورة للغاية، ودليل على ذلك؛ مواجهة القطاع الطبي لأزمة كورونا، والخروج منها بأقل الخسائر”.



وأضاف "محمد عوض تاج الدين" في تصريحات تليفزيونية ، أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على تحديث وتطوير المجال الطبي، ونقل الكفاءة الطبية العالمية إلى مصر بأحدث الطرق العلمية، موضحا أن القيادة السياسية عملت على إنشاء هيئة الشراء الموحد؛ من أجل الحصول على أحدث الأجهزة العالمية؛ لتقديم رعاية طبية بمواصفات عالمية.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إلى أن الرئيس السيسي يتابع كل المبادرات التي تقدمها الدولة عن طريق تقارير يومية توضح مدى الإنجاز، وما يتم على أرض الواقع، متابعا: “على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي، تهدف لاكتشاف الأمراض في مرحلة مبكرة، للسيطرة عليها بشكل فوري" فوري”.



وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة تساهم في الكشف عن أمراض الضغط والسكر، منوها بأن السكر والضغط من أهم الأمراض التي يمكن أن تسبب تدهورات صحية، تؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي، وهنا تكمن أهمية المبادرات الرئاسية.



وشدد على ان الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالرجل؛ بل بالنساء أيضا؛ وذلك من خلال الكشف المبكر عن الأورام، والعمل على علاجهن على الفور.



وفيما يخص حصول مصر على اللقاحات، أكد أن مصر تقوم بملحمة عالمية؛ من أجل الحصول على اللقاح، والعمل على تصنيعه محليا؛ من أجل الشعب وحمايته.



ونوه بأن مصر أنهت اتفاقا للحصول على لقاح جونسون آند جونسون، موضحا: “مصر تعاقدت على 26 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون بالفعل"





