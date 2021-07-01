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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

150 ألف نسمة بدون مياه منذ أسبوع في قرية دنديط بالدقهلية

صدى البلد

استغاث أهالى قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والذي يبلغ عددهم 150 الف نسمة ، من استمرار انقطاع المياه يوميا إذ يعاني سكان هذه القرية من تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب استمرار انقطاع المياه منذ أكثر من أسبوع  .

ويقول تامر عطية فى رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع " صدى البلد " : "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب فى قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

 

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي المنطقة، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم؛ لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

 

وتابع: "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة"، مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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