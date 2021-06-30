تعرف على القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2021 في السعودية
تعتبر العلامة التجارية بيجو لصناعة السيارات هي الاعرق والاقدم في عالم صناعة السيارات الفرنسية، ولذلك تتواجد العلامة الفرنسية في معظم أسواق العالمة الخاصة بالسيارات ، وبالطبع في أسواق دولنا العربية .
ومن بين الأسواق العربية والخليجية الشهيرة التى تضم العلامة الفرنسية بيجو ، تأتى الأسواق السعودية من احد اهم هذه الأسواق ، وخلال السطور التالية نوضح أسعار القائمة الكاملة للعلامة بيجو في هذا السوق .
بيجو بارتنر
- أتوماتيك / K9 (LONG) 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 64,790 ريال .
بيجو 301
- أتوماتيك / ALLURE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 67,100 ريال .
بيجو 2008
- أتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 69,000 ريال .
- أتوماتيك / ALLURE 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 75,000 ريال .
- أتوماتيك / ALLURE TURBO 2022 بسعة محرك وبسعر 1200 CC تربو 85,000 ريال .
- أتوماتيك / GT 2022 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 91,000 ريال .
بيجو 3008
- أتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 87,200 ريال .
- أتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 90,000 ريال .
- أتوماتيك / ALLURE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 99,000 ريال .
- أتوماتيك / ALLURE 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 105,000 ريال .
- أتوماتيك / GT LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 117,200 ريال .
- أتوماتيك / GT 2022 بسعة محرك 1600 CC 123,000 ريال .
بيجو 5008
- أتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 97,500 ريال .
- أتوماتيك / ALLURE 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 114,500 ريال .
- أتوماتيك / ALLURE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 125,375 ريال .
- أتوماتيك / GT 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 130,300 ريال .
- أتوماتيك / GT LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 141,625 ريال .
بيجو 308
- أتوماتيك / GT LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 103,835 ريال .
بيجو 508
- أتوماتيك / ALLURE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 123,200 ريال .
- أتوماتيك / GT LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 137,390 ريال .
بيجو بوكسر
مانيوال / DIESEL L4H3 2020 بسعة محرك 2200 CC وبسعر 126,390 ريال .