قال عنها بن سلمان "تشبه السعوديين".. ماهي جبال طويق "الخزان النفطي العملاق" بالمملكة

قالوا عنها “تختفي على بعد 800 كيلو متر؛ كلما طال النظر إليها عن بعد، كضوء الحلم الخافت، الذي يتلاشي مع الواقع عند الاستيقاظ، في شموخه عزة وكبرياء، وفي قوته صمود لا يقاومه الزمن.. إنها جبال طويق”.

جبال طويق خزان النفط

تقع جبال طويق على بعد 800 كم من منطقة القصيم، وتعرف بـ"خزانات النفط"، حيث تحتوي على خزانات ضخمة بها بترول، تعد من أكبر خزانات النفط في المملكة، وتبدأ من الزلفي شمال الرياض، ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

سبب تسمية جبال طويق

سميت جبال طويق بهذا الاسم لأنها تشبه في انحناءها الطويق، وتتشابه في تضاريسها وجغرافيتها مع المطل الذي اشتهر في “جراند كانيون” والموجود في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

تكوينات جبال طويق

تكون جبال طويق من الحجر الجيري والطين، كما أنها غنية جداً بالأحافير التي تدل على تاريخها العريق وكذلك المتحجرات والشعاب المرجانية والأصداف والأمونايت، وغيرها من الكائنات الحية، وكل ذلك ترسب قبل 160 مليون سنة، لتتحول فيما بعد إلى واحدة من أكبر المصادر النفطية، كحقل نفطي هائل في المنطقة الشرقية.

ولي العهد السعودي عن جبال طويق .. وسر علاقته بالسعوديين

ضرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المثل بجبال طويق إذ يشبه السعوديين في همتهم وشجاعتهم وشموخهم، ولن يثنيهم حدا عن أهدافهم وطموحاتهم ورؤيتهم التي يشهد لها العالم .