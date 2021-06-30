استعدادا لـ غزل المحلة..الزمالك يلبي طلب أحد ذوي الهمم بحضور مران الفريق
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على تلبية طلب محمد صالح أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم.
والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه غدا الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ومن المقرر أن يتجمع الفريق في الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في الرابعة عصرا.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.