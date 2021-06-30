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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع فى شهر يونيو على أنغامي

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشرت أنغامي اليوم  ٣٠  يونيو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق.

الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يونيو  في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

و قد تصدرت اغنية حبيبتي لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس  الاستماع فى مصر حيث احتلت المركز الأول واحتل عفروتو المرتبه الثانيه بتراك مش بالحظوظ.

اما بالسعوديه فقد تصدرت اغنية براڤو عليك لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندرى قائمة الاستماع وجاءت فى المركز الثاني اغنيه النفخه الكدابة لعلى كاكولى.


أما وائل كفوري  فمازال متصدر قوائم الاستماع فى لبنان وباقي قوائم الاستماع العربيه  باغنيه كلنا مننجر ( من مسلسل داون تاون )  وجاءت فى المركز الثاني اغنيه ممكن لسيف نبيل وبلقيس والملاحظ تصدرها ايضا فى معظم قوائم الاستماع العربيه لهذا الشهر.


وفى العراق تصدرت كذلك اغنية براڤو عليك لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندرى حيث احتلت المركز الاول وجاءت اغنية على جاسم ( يرباى) المركز الثاني.

أما فى المغرب فقد تصدر قوائم الاستماع اغنيه 
Haram(pablo ll) إل غراندي طوطو
وفى تونس فقد احتلت اغنيه الأيام لنوردو المركز الاول.

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كليب حبيبتى لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس يحقق 40 مليون مشاهدة .. فيديو


مصر :
1-حبيبتي (مع ياسمين رئيس)
حسن شاكوش
2-مش بالحظوظ
عفروتو
3-ممكن
سيف نبيل و بلقيس
4-حتة تانية
روبي
5-قلبي بلاستيك
روبي

لبنان :
1-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون)
وائل كفوري
2-ممكن
سيف نبيل و بلقيس
3-تي را را
Always April & Bashaar Al Jawad
4-أنا أو لا أحد
وديع الشيخ
5-أوقات (من مسلسل للموت)
ناصيف زيتون

السعودية :
1-براڤو عليك
بدر الشعيبي و عبدالعزيز الويس و حنين الكندري
2-النفخة الكدابة
علي كاكولي
3-Kiss Me More (feat. SZA)
Doja Cat
4-good 4 u
Olivia Rodrigo
5-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون)
وائل كفوري

المغرب :
1-Haram (Pablo II)
إل غراندي طوطو
2-خدم (مع ديدين كانون)
لبنج
3-Nadi Canadi
تانيي
4-قرطاس
Mocci
5-ممكن
سيف نبيل و بلقيس

العراق :
1-براڤو عليك
بدر الشعيبي و عبدالعزيز الويس و حنين الكندري
2-يرباي
علي جاسم
3-ممكن
سيف نبيل و بلقيس
4-اشمك
محمود التركي
5-مو اسف ولا ندمان
حسام الرسام

تونس :
1-الأيام
نوردو
2-إلفندو مع جن جون
مهدي مولهي
3-ممكن
سيف نبيل و بلقيس
4-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون)
وائل كفوري
5-Double Face
علاء

الجزائر :
1-Fada
Soolking
2-خدم (مع ديدين كانون)
لبنج
3-ممكن
سيف نبيل و بلقيس
4-ليام (شارة مسلسل ليام)
فلان
5-نتي دعوة الخير
فيصل الصغير.

حسن شاكوش ياسمين رئيس حبيبتى روبي انغامي الاغاني

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