بعد الاعتداء على عبير موسى.. بيان عاجل من الحكومة التونسية

أصدرت الحكومة التونسية بيانا عاجلا للتعقيب علي حالة الاعتداء التي تعرضت لها النائبة عبير موسي من قبل نائب تابع لحركة النهضة الإخوانية.

وقالت في البيان: على إثر الإعتداء الذّي تعرّضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبّر رئاسة الحكومة التونسية عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة؛ فقد اكدت رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.

كما ذكرت رئاسة الحكومة انها كانت قد أدانت الاعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، مستنكرة الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وتؤكد بأن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره.

فيما دعت رئاسة الحكومة إلى الإبتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم وإلى ضرورة الإحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.

وكانت النائب بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف قد قام بالاعتداء مجددا على النائبة عبير موسي داخل البرلمان التونسي. وتوجيه الإهانات والشتم لها مرة أخري.

ووصفت عبير موسي المعتدين عليها بالمجرمين، ودعت زملائها في البرلمان لطلب الإسعاف.

جاء ذلك عقب أعتداء النائب صحبي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني، اليوم الأربعاء، بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان التونسي مما أثار استنكار عدد كبير من النواب.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداء على عبير موسى ما هو إلا عنف موجه ضد المرأة، وأن الاعتداء على عبير موسي هو اعتداء على كل النساء في تونس.

كما حمل الاتحاد المسؤولية رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في حادثة الاعتداء على عبير موسي.

فيما أدانت وزيرة المرأة في الحكومة التونسية هذا الاعتداء، وطالبت برفع الحصانة عن صبحي سمارة ومحاسبته.

وأعتدي النائب صحبي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني، اليوم الأربعاء، بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان التونسي مما أثار استنكار عدد كبير من النواب.

وتطاول النائب الإخواني صحبي سمارة، على “عبير موسي”، بيده، أمام أنظار النواب داخل البرلمان التونسي، وأمام وزيرة المرأة في الحكومة التونسية؛ وهو ما أثار قلقا كبيرا لدى الجمعيات الحقوقية في تونس.

واعتدى "سمارة" على عبير موسي؛ بسبب اعتصامها داخل البرلمان التونسي، لمنع اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية، باعتبارها "اتفاقية تضرب السيادة التونسية، وهدفها غسل الأموال".

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، إن "كتلة الحزب تعتصم بمنصة البرلمان التي يعتليها ممثل الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس".

وأضافت أنه "سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور والوقوف امام هذا المشروع المقرر إبرامه مع صندوق قطر للتنمية ".

وتابعت أن “اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية؛ هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي”، بحسب قولها.

وأوضحت أن "الاتفاقية ستجعل تونس دولة راعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأن صمت النواب، يعتبر مشاركة في الجريمة مع الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس.