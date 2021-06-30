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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بالكرور |صور

جانب من إصلاح كسر
جانب من إصلاح كسر خط الطرد بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيله فور إبلاغه من غرفة عمليات المحافظة .

وكلف محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالتواجد الميداني بموقع الكسر للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة من الفرق الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع المقاولون العرب لسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح لخط الطرد الذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال حيث يصل طول الخط إلي 3.5 كم بقطر 600 مللي .

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ووجه اللواء أشرف عطية للإنتهاء من أعمال الإصلاح فى أسرع وقت لإعادة تشغيل المياه وتدفقها وعودتها مرة أخرى لمنطقة الكرور بدءاً من بازار الرفاعى وحتى الرشكول وهى الأماكن التى تم قطع المياه عنها لحين نهو أعمال الإصلاح بالشكل المطلوب .

ولفت المحافظ إلى أنه تم الدفع بـ 5 سيارات لتوزيع مياه الشرب على المناطق المتضررة من الكسر لتوفيرها للمواطنين ، فيما تم شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه عقب الكسر بالخط الرئيسى للطرد بواسطة 8 سيارات وفنطاس ، علاوة على إعادة الشئ لأصله لطريق فيله بعد إنتهاء أعمال الإصلاح لضمان إنتظام الحركة المرورية .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتطوير سوق السيل الجديد بعد تفريغه من الباعة الجائلين الذين تم نقلهم للسويقات الجديد عقب تنفيذ حملات الإزالة .

وأوضح المحافظ بأنه يجرى حالياً تنفيذ السويقة الحضارية التى تتكون من طابقين على مساحة 1076 بمنطقة أرض المشروعات بالسيل الجديد والتي تم تفريغها من كافة أوجه الإشغالات والعشوائية والتعديات لإقامة محلات جديدة بواقع 67 محلا منها 45 محلا بالطابق الأول ، و 22 محلا بالطابق الثاني ليتم تخصيصها لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والأدوات المنزلية .

وأضاف محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك تم تخصيص مساحة 450 مترا على أعمال التغطية بمصرف السيل لتكون موقفاً لمركبات التوك توك لتنظيم تحركاتهم والقضاء على أي تكدس بالمنطقة المحيطة .

وفى نفس السياق أشار اللواء أشرف عطية بأنه تم تشغيل موقف خور عواضه الذي يستوعب 90 سيارة ميكروباص حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير الشاملة به من الإنارة ورفع الأتربة والمخلفات بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومشروع النظافة .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية فيله الصرف الصحى

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