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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو جاءت لتبنى وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم

النائب محمد فوزي
النائب محمد فوزي الرفاعي

هنأ الدكتور محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال «الرفاعي»، خلال بيان صحفي، إن التاريخ سوف يسجل بأحرف من نور أن ثورة 30 يونيو المجيدة هي ثورة كل المصريين، مضيفاً «واحدة من أعظم الثورات ليس في تاريخ مصر وحدها وإنما في التاريخ العربي كله».

واستكمل، النائب محمد فوزي الرفاعي قائلاً: هذه حقيقة تتأكد يوما بعد يوم وسوف تتأكد أكثر في المستقبل القريب و البعيد، لافتاً إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين.

وأشار «الرفاعي» إلى مرور 8 سنوات على هذه الذكرى الخالدة نجحت خلالها الدولة  فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد في معركة حياة أو موت في حب مصر على جميع الجبهات‬، مختتماً حديثه «كل عام و جميع المصريين شعباً و قيادهً بكل خير ..تحيا مصر».

ثورة 30 يونيو 30 يونيو مجلس النواب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر

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