بـ فستان قصير .. دينا تتألق في أحدث ظهور

نشرت الراقصة دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة لها.

وظهرت دينا فى الصور بفستان قصير جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

كشفت الراقصة دينا عن سبب التغير الواضح بملامحها، والذى فسره البعض بإجرائها عملية تجميل.

وقالت دينا من خلال et: "أنا مبسوطة جداً بصرف النظر عن إن في حد قال إنه أنا عملت عملية تجميل وده حاجة صعبة تتعمل وتحتاج أغيب عنكم من 9 شهور إلى سنة، وده ما محصلش لأني كنت معاكم في الصورة اللى قبلها".

وأضافت دينا :" التغير اللى حصل فى شكلى سببه انى بطلت سجاير من ٦ شهور واتبعت نظام غذائى صحى، لما الواحد بيخس يبان في الحقيقة الوش أرفع".

ونشرت دينا دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

وظهرت الراقصة دينا بشكل مختلف؛ حيث جاءت التعليقات أنه حدث تغير كبير في ملامحها، ومنهم من قال إنها أجرت عملية في أنفها.

الفنانة دينا شاركت فى السباق الرمضانى 2021 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.