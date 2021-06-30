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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي رسالة باهتمام الدولة بالمواطنين

النائبة هند جوزيف
النائبة هند جوزيف

هنأت النائبة هند جوزيف أمين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.


وأكدت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها، أن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي رسالة واضحة أن كل مصري تراه الدولة وتهتم به، ومهما بلغت مشكلاته فلن يتخلى عنه وطنه؛ ما يضعنا نحن نواب الشعب والمواطنين أمام ضرورة العمل ومد يد العون والمساعدة للدولة في تحركاتها.


وقالت النائبة إن ثورة يونيو المجيدة أعادت الروح والكرامة لمصر داخل مصر وأمام العالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً دورها العظيم فى انقاذ وطن وشعب من قوى الظلام والتطرف التى كانت تسعى لطمس الهوية المصرية تحقيقاً لأهداف جماعة”.

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وأشارت إلى أن مصر الآن تجنى ثمار ثورة يونيو فى جميع المجالات والتى لم تتحقق منذ سنوات طويلة، موضحة أن الذكرى الثامنة للثورة تعيد رسالة مصر للعالم أجمع والتى تؤكد خلالها دائما على قوة شعبها وصلابة إرادته التى تنتصر دائما.


وقالت ايضا إن ثورة 30 يونيو هى ثورة اشترك فيها جميع طوائف الشعب المصري، بعد معاناة مريرة فى ظل حكم الجماعة التى سعت بكل قوة لتهميش المصريين حتى جاءت الثورة وتصدر الجميع الصفوف بجوار جيشهم وشرطتهم العظيمة للحفاظ على مكتسباتهم و لاعلان رفضهم التنازل عن حقوقهم التى طالما حاربوا من أجلها.


وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو جعلت المصريين يعيشون بعصر ذهبى حقيقى يروا فيه العديد من الانجازات في شتى المجالات نسابق جميعا الزمن لنبني دوله مصريه قويه بكل قوة وايمان عميق بقدراتها وإمكاناتها.


وأوضحت النائبة، أن حجم الاستثمارات العامة خلال فترة تولي الرئيس السيسي بلغ 2،4 تريليون جنيه، بمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالفترة التي كانت قبله، بجانب جهود التنمية لتنفيذ خطة تحسين أحوال الدولة بدأت بظروف صعبة وعدم استقرار، ثم شهد العالم ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول إعادة ترتيب الأولويات، وعلى الرغم من ذلك أولى الرئيس أهمية قصوى لملفات مهمة ملحة وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي.


وفي ختام حديثها قدمت النائبه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التزامه بتحقيق نمو وطفرة شاملة منذ توليه وحمله أمانة الرئاسة ومواقفه من دعم الثوار خلال حراك 30 يونيو 2013، مؤكدا أنه تمكن من نقل البلاد إلى مراحل متقدمة على كافة المجالات خصوصا في الصحة والصناعة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق التشريعات اللازمة لتوفير مناخ استثمار جيد للمصريين والأجانب، فضلا عن اهتمام الرئيس بملف العلاقات الخارجية حيث حظي هذا الملف باهتمام على قدر كبير وأعاد لمصر مكانتها سواء على مستوى الإقليم أو عالميا.


بالاضافة الي حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن، واشارت ايضا إلى أن الوضع الاقتصادي شهد أداءا جيدا، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9%، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 على أساس سنوى، و1,2% على أساس شهري.

برلمانية مبادرة الرئيس مرضى الضمور العضلى اهتمام الدولة بالمواطنين النائبة هند جوزيف أمين مجلس الشيوخ

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