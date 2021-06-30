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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"ثقافة قنا" يحتفل بذكرى 30 يونيو بعروض فنية

احتفال قصر ثقافة
احتفال قصر ثقافة قنا بذكري ثورة ٣٠ يونيو

نظم قصر ثقافة قنا، احتفالية فنية علي المسرح الكبير بالقصر، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تضمنت عروض فنية وغنائية متنوعة، وسط اجراءات احترازية مشددة.

 

حضر فعاليات الاحتفالية، العمدة مبارك عامر، عضو مجلس النواب، و  أنور جمال، مدير فرع ثقافة قنا ، و جيهان رمزي، مدير قصر ثقافة قنا، و لفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية.

 

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تضمنت الاحتفالية تقديم عروض غنائية " تسلم الأيادي، تعيشي يا مصر"، بجانب غناء فردي لأعضاء فرقة الموسيقى العربية بقيادة الموسيقار مجدي اسحق.

 

كما تضمنت عددا من العروض الفنية المتميزة، لفرقة قنا للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أحمد فؤاد، و عروض فنية لقصر ثقافة الطفل بقنا بقيادة محمد بريقع.

 

وقال أنور جمال، مدير فرع ثقافة قنا، إن احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن احتفاليات بكافة قصور الثقافة علي مستوي الجمهورية، برعاية الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما لهذه الذكري من أهمية كبيرة لدي جموع الشعب المصري.
 

احتفال قصر ثقافة قنا بذكري ثورة ٣٠ يونيو

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قنا ثقافة قصر المسرح فنية مسرح قصور الثقافة احتفال ذكرى ثورة

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