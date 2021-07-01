برلماني: ثورة 30 يونيو جاءت هدية من السماء للشعب المصرى

هنأ النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجميع المصريين بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتي انقذت مصر من المنعطف الخطير المظلم.

قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو شهدت خروج شعب وجيش وشرطة مصر لحماية مقدرات هذا الوطن الغالى والذى تجلى فيه رب العزه على سيدنا موسى وتوالى عليه كثير من الأنبياء، موضحا أنه على الرغم من وجود مؤامرات دولية على مصر وشعبها من بعض أجهزة الاستخبارات، إلا أن الشعب المصري خرج معبرا عن طموحات وآمال أبنائه بالثورة العظيمة التى إنبعث منها الأمل بظهور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحكمته.

وأضاف النائب إبراهيم نظير، التى أصر من خلالها على استعادة الدولة واوصالها، وبناء الدولة ودعم مؤسساتها الوطنية، وإنجاز آلاف المشروعات والتى أزهلت العالم، لاسيما الاستحقاق الدستورى للمجالس النيابة واستعادة الدور المحوري لمصر إفريقيا وعربيا وعالميا.

هذا وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر بكل طوائفه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقام الرئيس للسيسي أثناء تفقدة المعدات والألات والمعدات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة، بتوجيه التحية لكل من ساهم وشارك في التجهيز لمبادرة حياة كريمة.

وأكد الرئيس السيسي أن المبادرة ستكتمل وتنتهي خلال 3 سنوات.

