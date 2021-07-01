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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 نصائح لقيادة آمنة مع أطفالك.. تعرف عليها

القيادة آمنة مع اطفالك
القيادة آمنة مع اطفالك

يتحمل معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، مسؤولية إضافية تتمثل في القيادة مع أطفال في سيارتهم ، قد يسافر بعض منا برفقة أولاده ، فهناك من يغرقون في النوم قبل الخروج من المدينة ، وهناك أطفال آخرون قد يصبحون مجرد طفل بائس أثناء رحلات السيارات ، لذلك لابد وان يتم التعامل معهم بطريقة صحيحة اثناء السفر .

 

وهناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل الرحلة آمنة قدر الإمكان ، وبصفة عامة، فإن تواجد أطفال سوف يشوش على تركيز حتى على السائق الأكثر مهارة ، لذلك في سياق هذا الموضوع سنقدم بعض النصائح التي تساعدك في القيادة السليمة أثناء تواجد أبناءك معك:

 

1- عود ابنائك علي الاعتناء بأنفسهم داخل السيارة ، لان هذا يوفر فرصة تركيز أكثر على الطريق.

 

2- كلف ابنك الأكبر سنا مهمة مراقبة ومتابعة اخواتهم الأصغر سنا.

 

3- كن علي اتم الاستعداد لرحلتك مع ابنائك بالسيارة، بالخاصة إذا كانت رحلتك طويلة نوعا ما.

 

4- تأكد من توافر ما يحتاج اليه ابنائك بالسيارة اثناء رحلتك  ، مثل زجاجات المياه او الوجبات الخفيفة والعاب أطفال .

 

5- تأكد من تفقد الطرق المؤدية إلى وجهتك لاختيار طرق بديلة إذا ما اضطرتك الظروف لهذا. 

 

6-  احرص علي تحديد أماكن محطات الوقود والمطاعم وأماكن الاستراحة تحسبا لأي شيء يوجهك بشكل مفاجئ.

 

7- عليك عدم الالتفات الي الوراء أثناء قيادة السيارة، في حالة وجود مشكلة بين ابنائك ، وفي حالة الامر كان ضروريا فقوم بركن السيارة واعرفي سبب المشكلة.

 

8- اختار العاب لتسلية ابنائك بالسيارة بعناية، واحرص أن تكون من النوع الذي يجذب الانتباه لفترات زمنية طويلة، وان لا تكون من النوع الذي يصدر ضوضاء عالية.

 

9- احرص على توفير عدد كافي من وسائل الراحة لأبنائك داخل السيارة، مثل بطانيات أو مخدات صغيرة ، و غطاء يحمي عيون الأطفال من أشعة الشمس أثناء تواجدهم في السيارة.

 

10- تأكد أن تكون مشروبات الأبناء في أوعية محكمة الغلق، حتى لا تنسكب عليهم أو على فرش السيارة.

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