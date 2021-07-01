10 نصائح لقيادة آمنة مع أطفالك.. تعرف عليها

يتحمل معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، مسؤولية إضافية تتمثل في القيادة مع أطفال في سيارتهم ، قد يسافر بعض منا برفقة أولاده ، فهناك من يغرقون في النوم قبل الخروج من المدينة ، وهناك أطفال آخرون قد يصبحون مجرد طفل بائس أثناء رحلات السيارات ، لذلك لابد وان يتم التعامل معهم بطريقة صحيحة اثناء السفر .

وهناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل الرحلة آمنة قدر الإمكان ، وبصفة عامة، فإن تواجد أطفال سوف يشوش على تركيز حتى على السائق الأكثر مهارة ، لذلك في سياق هذا الموضوع سنقدم بعض النصائح التي تساعدك في القيادة السليمة أثناء تواجد أبناءك معك:

1- عود ابنائك علي الاعتناء بأنفسهم داخل السيارة ، لان هذا يوفر فرصة تركيز أكثر على الطريق.

2- كلف ابنك الأكبر سنا مهمة مراقبة ومتابعة اخواتهم الأصغر سنا.

3- كن علي اتم الاستعداد لرحلتك مع ابنائك بالسيارة، بالخاصة إذا كانت رحلتك طويلة نوعا ما.

4- تأكد من توافر ما يحتاج اليه ابنائك بالسيارة اثناء رحلتك ، مثل زجاجات المياه او الوجبات الخفيفة والعاب أطفال .

5- تأكد من تفقد الطرق المؤدية إلى وجهتك لاختيار طرق بديلة إذا ما اضطرتك الظروف لهذا.

6- احرص علي تحديد أماكن محطات الوقود والمطاعم وأماكن الاستراحة تحسبا لأي شيء يوجهك بشكل مفاجئ.

7- عليك عدم الالتفات الي الوراء أثناء قيادة السيارة، في حالة وجود مشكلة بين ابنائك ، وفي حالة الامر كان ضروريا فقوم بركن السيارة واعرفي سبب المشكلة.

8- اختار العاب لتسلية ابنائك بالسيارة بعناية، واحرص أن تكون من النوع الذي يجذب الانتباه لفترات زمنية طويلة، وان لا تكون من النوع الذي يصدر ضوضاء عالية.

9- احرص على توفير عدد كافي من وسائل الراحة لأبنائك داخل السيارة، مثل بطانيات أو مخدات صغيرة ، و غطاء يحمي عيون الأطفال من أشعة الشمس أثناء تواجدهم في السيارة.

10- تأكد أن تكون مشروبات الأبناء في أوعية محكمة الغلق، حتى لا تنسكب عليهم أو على فرش السيارة.