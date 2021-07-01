دراسة تأكد حظر القيادة في حالة الشعور بالعطش

أجريت دراسة متخصصة على الآثار السلبية المترتبة أثناء قيادة السيارة في حالة عطش، وكشفت الدراسة نتيجتها لموقع "موتور وان" المتخصصة في أخبار السيارات عالميا .

وأكدت الدراسة أن تأثير " العطش" عند قيادة السيارة يعادل نفس تأثير القيادة تحت تأثير الخمر، ونصحت الإحصائية بحفاظ السائق على قدر كاف من السوائل في جسده أثناء القيادة بالسيارة لتجنب كل الآثار التي قد تحدث.

وطبقا لموقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، أجريت له هذه الدراسة علي 11 فردا، وضعوا تحت اختبار قيادة لمدة ساعتين تحت تأثير العطش.

وكانت النتيجة صادمة ومخفية ، فقد لوحظ تراجع كبير في معدلات التركيز والأداء لدى السائقين، بالإضافة إلى رصدت أجهزة المراقبة لمؤشرات السائقين الحيوية، علامات تؤكد أن السائقين تحت تأثير العطش.

يشبه تأثير الخمر

علاوة على ذلك ارتكبوا أخطاء قيادة عديدة ، البعض منها كان يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، وردود فعل أثناء القيادة في حالة العطش تتماثل ردود الفعل التي تظهر على الشخص تحت تأثير الخمر.

ونصحت الدراسة بضرورة الحفاظ على الاكتفاء من السوائل قبل قيادة السيارة وشرب لتر ونص من المياه يوميا على الأقل.

كما ان هناك دراسات أخرى وصلت لمثل هذه الاستنتاجات ، أجريت دراسة على 11 ذكراً بالغاً باستخدام محاكي قيادة غير متحرك لمحاكاة ظروف العالم الحقيقي، اكدت ان الشخص المصاب بالجفاف قليلاً يفقد تركيزه مما يعرضه لارتكاب جميع أنواع أخطاء القيادة .