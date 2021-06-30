أخبار التوك شو:إنجازات السيسي في 7 سنوات.. مرضى ضمور العضلات يشكرون الرئيس

تناولت برامج “التوك شو” اليوم، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

عمل متواصل بلا كلل.. إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات.. فيديو

شهدت مصر إنجازات ضخمة كان السبب فيها رؤية وتخطيط الرئيس السيسي، وعلى مدار الـ 7 سنوات الماضية تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات.

وعرض التليفزيون المصري تقريرا عن إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات، وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من 15 ألف مشروع بتكلفة 2207.3 مليار جنيه، إضافة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة، كما تم الاهتمام بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتحسين التصنيف الإئتماني لـ مصر في أبرز وكالات التصنيف العالمية .

يسقط حكم المرشد.. أحمد موسى يهتف بلادي بلادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع فى مثل هذا اليوم، منذ 8 سنوات كانوا يقفون فى الشوارع ويقولون “يسقط حكم المرشد”، و"انزل يا سيسي".



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه فى مثل هذا اليوم من كل عام سيهتف بـ بلادى بلادي.

أب لكل المصريين.. مرضى ضمور العضلات يشكرون الرئيس السيسي ..فيديو

أذاعت فضائية اكسترا نيوز تقريرا جاء من خلاله، توجه عدد من مصابي ضمور العضلات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على ما بدر منه وتأكيداته بأن الدولة ستتحمل تكلفة مصابي علاج ضمور العضلات.

وعبر المصابين عن سعادتهم بهذا القرارمعلقين “هو أب لكل المصريين وربنا يجبر بخاطره وشكرا أنه حاسس بينا”.

بمشاركة آسر ياسين.. "القرار" يرصد فيه ثورة 30 يونيو المجيدة

قام الفنان آسر ياسين بالمشاركة في الفيلم الوثائقي “القرار” والذي يكشف تفاصيل فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

وعلق آسر ياسين على الفيديو : “حكاية قرار حرر مصر من احتلال الإخوان

الصحة تكشف موعد المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن المبادرة الرئاسية حول الكشف عن الأمراض الوراثية ستكون في بداية شهر يوليو 2021.

وأضاف مجاهد، خلال مدلخة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن الدولة ستقوم بتحمل علاج مرض الضمور العضلي ، بالتعاون مع المجتمع المدني.



"تحيا مصر" يعلن رقم الحساب من أجل التبرع لـ علاج ضمور العضلات

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث اليوم بشأن علاج الأطفال المصابة بـ ضمور العضلات على نفقة الدولة.



وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وهو يعمل على حل جميع المشكلات للمواطنين، وقام بإطلاق أكثر من مبادرة صحية، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يزف بشرى للمواطنين

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن القطاع الطبي شهد ثورة وتطورا طبيا غير محدود، شمل كل المؤسسات والبشر، مضيفا: “مصر تمتلك خبرات طبية كبيرة ومتطورة للغاية، ودليل على ذلك؛ مواجهة القطاع الطبي لأزمة كورونا، والخروج منها بأقل الخسائر”.



وأضاف "محمد عوض تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "دي إم سي"، أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على تحديث وتطوير المجال الطبي، ونقل الكفاءة الطبية العالمية إلى مصر بأحدث الطرق العلمية، موضحا أن القيادة السياسية عملت على إنشاء هيئة الشراء الموحد؛ من أجل الحصول على أحدث الأجهزة العالمية؛ لتقديم رعاية طبية بمواصفات عالمية.



وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميادين العالم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين في الخارج يحتفلون بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو في مختلف ميادين العالم من الصباح الباكر، مضيفة : المصريون في الخارج يشعرون بالتحديات والقضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري".

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية على قناة “ الاولى الفضائية “، :” خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدنا تطورا ملحوظا في جهود التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، والقيادة السياسية تهتم بالمصريين في الخارج وكان هناك جهود من وزارة الهجرة بالتواصل مع المصريين في الخارج والاستفادة من الخبرات المصرية المتواجدة في الخارج”.



المرحلة الصعبة عدت.. عمرو عبد الحميد يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

أعلن الإعلامي عمرو عبد الحميد ، إصابته بفيروس كورونا، قائلا "الحمد لله أنا في مرحلة التعافي حاليا وأصبت بـ كورونا منذ أكثر من أسبوع ".

وقال عمرو عبد الحميد في مداخلة هاتفية بالإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم "المذاع على قناة " تن ": "أنا بستجيب للعلاج والمرحلة الصعبة عدت على خير ".



حسام الخولي: من عاش 30-6 لن ينساها.. فيديو

قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة هامة للمصريين، موضحًا أن مصر دولة شبابية.



وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن من عاش 30-6، لن ينساها، وطالب من الأسر بالحديث مع الشباب و الأطفال عن ما تم فى 30-6.

