نسرين عكاشة: رأينا أسوأ ما في الإخوان قبل 30 يونيو

قالت نسرين عكاشة مذيعة بالإذاعة المصرية، إن فترة حكم الإخوان لمصر كانت صعبة، مضيفة "لم نكن نعلم مصير الدولة المصرية وكان هناك حالة من التوهان في الدولة".

وأضافت نسرين عكاشة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية": " قبل ثورة 30 يونيو كان هناك تساؤلات كثيرة عن مصير الدولة المصرية بعد تولي الاخوان حكم البلاد ".

وتابعت نسرين عكاشة: "فترة حكم الإخوان كانت أيام صعبة وكان لدينا إحساس بأن الإعلاميين سوف يرحلون بسبب تولى الإخوان للحكم ".

وأكملت نسرين عكاشة:"رأينا أسوأ ما في داخل نفوس الإخوان ما أدى إلى انكشاف جماعة الإخوان أمام الشعب المصري بأكمله، وجماعة الإخوان كانت تعمل على إحكام السيطرة على كافة مفاصل الدولة وتوغل الإخوان في كافة المصالح والهيئات الحكومية ".

ثورة 30 يونيو

ساهمت ثورة 30 يونيو على مدار 8 سنوات منذ اندلاعها حتى الان فى تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري

وحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ8 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.



الاهتمام الملحوظ من رئيس الجمهورية كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.



وحظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضا من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم .

الصادرات السلعية المصرية

وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.



كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.



وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.