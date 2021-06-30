عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رواية لـ أحمد المصري.."أرض جوش" والانتقال إلى زمن بائد

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يشارك الكاتب أحمد المصري، في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري رواية "أرض جوش" الرحلة الأولى من (ثلاثية قلادة العهد) الصادرة عن دار كتبنا للنشر، والتي ستكون متوفرة في معرض الكتاب في صالة 1، جناح B21


تبدأ الحكاية في رواية "أرض جوش" على متن الطائرة المتوجهة إلى مطار الخرطوم حيث سيشهد البطل الصحفي حفل توقيع اتفاقية سد النهضة يوم 23 مارس 2015 لكنه يكتشف فيما بعد أنه لم يلحق بالطائرة فيما يتعرض لحادثة سيارة أدخلته إلى العناية المركزة.

ومع تماثله للشفاء تظهر لنا شخصية جديدة وهي كارمن عطا الأمريكية من أصول قبطية والتي تزور يحيى في منزله ويقررا الذهاب سوياً في زيارة إلى الراهبة ليليان بدير سانت كاترين، وهناك يحدث لهما ما لا يتوقعه أحد. ينجو البطلان مع ذلك يكتشفا أنها قد انتقلا إلى زمن بائد حيث كانت افاريس هي عاصمة مملكة جوش المترامية الأطراف وحيث البطل يعمل جنديا في جيش الهكسوس بينما البطلة تتعرض للاستعباد وقومها على أيدي حكام البدو الرعاة.

يرفض حابيس الامتثال لأمر القاضي باعدام الفتى الإسرائيلي البرئ فيزج به في غياهب السجون لكنه يتمكن من الفرار بعدما يهتدي لنصائح الحكيم مردوخ. وبعدها يهرب البطلان إلى الجنوب في رحلة هجرة طويلة وشاقة ليصل إلى طيبة أرض اجداده مشحونا بالحنين إلى الوطن الذي يشعره بالانتماء ويقرر أن يخوض حروب الاستنزاف والتحرير بقيادة أحمس.


د. أحمد المصري طبيب بيطري مصري، تخرج في كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، صدرت له في عام 2020 رواية هرقليون (سر قلادة العهد) وأخيرًا صدر له رواية كهف الملح (سر شيفرة دانيال).

أحمد المصري أرض جوش معرض القاهرة رواية صالة 1

ترشيحاتنا

روسيا ترفض مقترح تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

بعد مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات.. الصحة تكشف مراكز العلاج

الاتحاد الأوروبي يعلن ثلاث دول عربية على قائمة السفر الآمن

الصحة: الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى ضمور العضلات رغم تكلفته العالية

رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

كتاب رامسفيلد الأسود| مجرم حرب صنع سياسة أمريكا الاستعمارية ودمر العراق ونهب التريليونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ