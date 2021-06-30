رواية لـ أحمد المصري.."أرض جوش" والانتقال إلى زمن بائد

يشارك الكاتب أحمد المصري، في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري رواية "أرض جوش" الرحلة الأولى من (ثلاثية قلادة العهد) الصادرة عن دار كتبنا للنشر، والتي ستكون متوفرة في معرض الكتاب في صالة 1، جناح B21



تبدأ الحكاية في رواية "أرض جوش" على متن الطائرة المتوجهة إلى مطار الخرطوم حيث سيشهد البطل الصحفي حفل توقيع اتفاقية سد النهضة يوم 23 مارس 2015 لكنه يكتشف فيما بعد أنه لم يلحق بالطائرة فيما يتعرض لحادثة سيارة أدخلته إلى العناية المركزة.

ومع تماثله للشفاء تظهر لنا شخصية جديدة وهي كارمن عطا الأمريكية من أصول قبطية والتي تزور يحيى في منزله ويقررا الذهاب سوياً في زيارة إلى الراهبة ليليان بدير سانت كاترين، وهناك يحدث لهما ما لا يتوقعه أحد. ينجو البطلان مع ذلك يكتشفا أنها قد انتقلا إلى زمن بائد حيث كانت افاريس هي عاصمة مملكة جوش المترامية الأطراف وحيث البطل يعمل جنديا في جيش الهكسوس بينما البطلة تتعرض للاستعباد وقومها على أيدي حكام البدو الرعاة.

يرفض حابيس الامتثال لأمر القاضي باعدام الفتى الإسرائيلي البرئ فيزج به في غياهب السجون لكنه يتمكن من الفرار بعدما يهتدي لنصائح الحكيم مردوخ. وبعدها يهرب البطلان إلى الجنوب في رحلة هجرة طويلة وشاقة ليصل إلى طيبة أرض اجداده مشحونا بالحنين إلى الوطن الذي يشعره بالانتماء ويقرر أن يخوض حروب الاستنزاف والتحرير بقيادة أحمس.



د. أحمد المصري طبيب بيطري مصري، تخرج في كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، صدرت له في عام 2020 رواية هرقليون (سر قلادة العهد) وأخيرًا صدر له رواية كهف الملح (سر شيفرة دانيال).