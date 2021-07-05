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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حتى نلتقي.. رواية عن دار نشر كتبنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

يشارك الكاتب هشام مصطفى، في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برواية "حتى نلتقي" الصادرة عن دار كتبنا للنشر، والتي ستكون متوفرة في معرض الكتاب في صالة 1، جناح B21.


ويقول جانب من الرواية: “اللقاء نصيب قدر ولايقاس ابدا بطول وقت اللقاء، والتلاقي لا يعنى ابدا التلامس او ان تمضي عمرا بجوار أحدهم حتى ينطبع كلاكما بالاخر قد تدرك معنى التلاقي بمجرد لحظات تمضيها مع أحدهم فى قطار عبر ساعات سفر فتندمج الطرق المختلفة فى مسار واحد دون سابق ترتيب”.

ويتابع الكاتب “كم اشتقت إلى أن نلتقي وكم تمنيت هذا اللقاء، اقسم لك ان اللقاء قد حدث وتحدثت اليك كثيرا كنت انام على فراش مجاور لك اتابع ملامحك ليل نهار ادعو ان تشفى وتستفيق فتسقط قطرات من عينى على وجنتيك فتتمتم ببعض الكلمات او تتمسك بيدي فيرقص قلبي هكذا مضت الايام وانا انتظرك تستفيق”.

وأكمل: “فلتحفظ بتلك القلاده صورتى وصورتك ذكرى تؤكد اننا التقينا وما كل الحديث بالالسنة احاديث الارواح متواصلة، وان تباعدت المسافات واستعصي اللقاء فاحتفظ بي داخل روحك ... حتى نلتقي”

هشام مصطفى، هو شاعر وكاتب روائي وحكاء مصري، قدم عروض الحكي فى عدد من الدور الثقافية مثل بيت السناري ومركز جسور للإنتاج الثقافي بكنيسة  ملتقي الأديان وعلبة ألوان وغيرهم وذلك ضمن فرقة بيت الحواديت بقيادة الفنان محمد عبد الفتاح الشهير  بكالا أستاذ فن الحكي فى مصر ومؤسس الفرقة، قدم بعض  الأعمال الغنائية من أشعاره لبعض فرق شباب الغناء مثل :-
أغنيات جناح الفراشه، مية حاله، السكة، الليلة الجاية، ما عرفتنيش وغيرهم...
شارك فى كتاب نهايات أخرى بقصة عطيل وتاجر الخطيئة، وكتاب ليلة فى دمشق بقصة يوم فى الحظر
شارك فى  كتاب هارب من السرايا بقصة حدث فى الطريق، وجاري التحضير لاصدار ديوان شعر عامية خلال عام 2021.

الكاتب هشام مصطفى معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى نلتقي دار كتبنا للنشر معرض الكتاب

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