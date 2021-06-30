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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة المشرفة.. صور

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا.

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وغطت شئون الحرمين الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، حيث تولي الرئاسة، ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام.

وأكد الشيخ السديس أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد.

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقامته الرئاسة بحضور  وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.


وذكر "السديس" قائلا : الرئاسة استعدت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وقال ‏الرئيس العام لشؤون الحرمين: موسم حج هذا العام تم؛ تجهيز 10 آلاف عامل وعاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتخصيص 5 آلاف عامل وعاملة لتعقيم المشاعر المقدسة، وتخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي، وتطوير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
ورفع "السديس" أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة - على ما يقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

العاهل السعودي موسم الحج المسجد الحرام الكعبة المشرفة كسوة الكعبة المشرفة

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