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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء 4 عقارات مجاورة لـ عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية

انهيار عقار بالدخيلة
انهيار عقار بالدخيلة

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية 4 عقارات مجاورة لعقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية حفاظا على سلامة المواطنين، فضلاً عن قطع كافة المرافق لاستكمال اعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية في إنقاذ شخص يدعى السيد "أحد ضحايا عقار الدخيلة المنهار بحى العجمي غرب الإسكندرية بعد أكثر من 6 ساعات قضاها تحت الأنقاض.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.
كما نجحت الحماية المدنية في انتشال جثة عمرو صابر رجب الشهير ب" كريم " من تحت أنقاض عقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته جاريًا.
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أصدرت نيابة الدخيلة، غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، قرارا بالتحفظ على ملف عقار الدخيلة المنهار، غرب الإسكندرية، واستدعاء مسئول الحى لمعرفة تداعيات الانهيار والقرارات التنفيذية التى صدرت بشأن العقار وتوجه فريق من النيابة للاستمتاع لأقوال المصابين وشهود العيان.
ووصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية فى مكان عقار الدخيلة المنهار لمعاينة الحادث ، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة انهيار العقار .
وحددت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية مكان طفل لا يزال على قيد الحياه أسفل عقار الدخيلة المنهار من خلال أجهزة المجسات الحديثة وتواصل البحث ورفع الأنقاض بالمعدات الخفيفة لصعوبة دخول المعدات الثقيلة والاوناش لوجود العقار فى حارة صغيرة .
ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان سيدة مسنة أسفل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية، كما ارتفع إجمالي المصابين حتى الآن إلى 5 أشخاص، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 .
وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من انتشال طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا.
وانهار عقار قديم مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية.
وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.
وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ ، وتمكنت من انتشال طفلة حية من تحت الأنقاض.
 

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