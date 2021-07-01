نقل محول الكهرباء مطلب أهالي عزبة نخلة في المنيا

استغاث سكان عزبه نخله فى حسن باشا ، مركز سمالوط التابع الى محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهربائي داخل الحيز العمراني يعرض أرواح الأبرياء للخطر .



وقال بيشوى راجى نخلة فى رسالته: “نعاني من وجود محول كهربائي وسط المنازل في عزبة نخله مركز سمالوط ، مما يعرض أرواح المواطنين لخطر الصعق بالكهرباء وأخذا لمبدأ الأمان يجب نقله خارج الكتلة السكنية".



وأضاف: “هذا المحول الكهربائي الموجود اول مدخل العزبة على الطريق العمومى وهو الطريق الاساسي لنا لمدخل العزبه والذى ينعدم تمامآ لاى وسيله أمان سواء من ارتفاع مناسب او باب حمايه من الخارج وهو على هذا الوضع منذ اكثر من( ٧ )سنوات ونحن معرضين للخطر يومين كما ان الأسلاك تمر فوق المنازل مما ينذر بحدوث كارثة خاصة وقت سقوط الأمطار وتقدمنا بعدة شكاوى ولم ينظر إلينا أحد من المسئولين بشبكه الكهرباء سمالوط".

وأشار : جهد المحول غير قادر على تغذية البلدة من الكهرباء فكل ما نتمناه هو تغيير هذا المحول الى كشك كهرباء مع زيادة قدرة المحول مع العلم جميع البلاد المجاورة تم تغير المحولات القديمة لها وعمل كشك كهرباء جديد لها .



وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمسئولين، النظر بعين الرحمة إلى المتضررين للحفاظ على الأطفال ونقل المحول حفاظا على أرواح المواطنين من أهل العزبة .



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