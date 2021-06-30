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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| اتفاق مبدئي بين قناة السويس وإيفرجيفن.. تهديد من آبي أحمد.. الاعتداء على عبير موسى

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية، الأربعاء، عددا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

 

*حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

*العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

*مجاعة في أثيوبيا.. سكان تيجراي يتساقطون من الجوع والفقر

*عراب غزو العراق وأفغانستان .. وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

*للمرة الثانية.. الاعتداء علي النائبة التونسية عبير موسي وتدعو النواب لطلب الإسعاف

*الخارجية الأمريكية تدين هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين.. وتندد بالتوسع الاستيطاني

*الولايات المتحدة تعلن موعد الإنسحاب من أفغانستان

*العراق.. انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد|فيديو

*بسبب القدس.. ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة

*رئيس إسرائيل يصف عباس بـ"ابن العم" ويطالبه بنسيان الماضي .. ما السر؟


 

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