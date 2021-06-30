نشرة أخبار العالم| اتفاق مبدئي بين قناة السويس وإيفرجيفن.. تهديد من آبي أحمد.. الاعتداء على عبير موسى
شهدت الساحة العالمية والدولية، الأربعاء، عددا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
*حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي
*العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس
*مجاعة في أثيوبيا.. سكان تيجراي يتساقطون من الجوع والفقر
*عراب غزو العراق وأفغانستان .. وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد
*للمرة الثانية.. الاعتداء علي النائبة التونسية عبير موسي وتدعو النواب لطلب الإسعاف
*الخارجية الأمريكية تدين هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين.. وتندد بالتوسع الاستيطاني
*الولايات المتحدة تعلن موعد الإنسحاب من أفغانستان
*العراق.. انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد|فيديو
*بسبب القدس.. ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة
*رئيس إسرائيل يصف عباس بـ"ابن العم" ويطالبه بنسيان الماضي .. ما السر؟