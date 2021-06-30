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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. 36 إصابة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 25515.
 

ورصدت الصحة السورية تعافي 8 حالات من الإصابات المسجلة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21825.
 

كما سجلت وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1876.
 

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سوريا تسجل 54 إصابة جديدة بـ كورونا و 4 وفيات

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سوريا تسجل 30 إصابة جديدة و 4 وفيات بـ كورونا


وكانت  طائرة مساعدات إماراتية على متنها كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصلت إلى دمشق.

الطائرة التي سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري تهدف إلى دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وتستهدف هذه اللقاحات حماية العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.

وعززت دولة الإمارات جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة.


وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دوليا، وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الإمارات ، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتجسد الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والإنسانية بصورة عامة، كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك.

وتساهم هذه اللقاحات في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة الفيروس في ظل انتشار سلالة جديدة من الجائحة في عدد من الدول.

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