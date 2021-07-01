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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف رائد بتقنية 5G

هاتف Galaxy M52 5G
هاتف Galaxy M52 5G

كشفت العديد من التسريبات عن خطة شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتف ذكي جديد تحت عنوان Galaxy M52، ويعمل الهاتف بشبكات الجيل الخامس 5G، واليوم ظهر تسريب جديد يكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف المرتقب.


وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، سيكون Galaxy M52 5G، أول هاتف من سامسونج يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 778G من إنتاج شركة كوالكوم.

 

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ووفقًا للمعلومات الداخلية الخاصة بـ Galaxy Club، سيحتوي هاتف سامسونج Galaxy M52 5G، على إعداد كاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 64 ميجابكسل، وتوجد ضمن قائمة الإعدادات أيضا وحدة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مما يعني أن المستشعر الرابع سيكون مخصصا لتصوير العمق.

Samsung Galaxy M52 5G camera specs leaked
إعدادات كاميرا هاتف سامسونج Galaxy M52 5G


ومن المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy M52 5G، على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M52 5G

وتبعا لمعلومات السابقة، من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Galaxy M52 بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع الخاص.


ومن المقرر أن يعمل هاتف سامسونج المرتقب Galaxy M52، بنظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف شبكات اتصال Wi-Fi 802.11، ومنفذ شحن USB-C، ويشاع أن المستشعرات الموجودة على الهاتف تشمل مقياس التسارع و مستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب و مستشعر بصمات الأصابع.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52 5G

ويتشارك هاتف Galaxy M52 5G، في بعض مواصفات جهاز سامسونج الذي أعلن عنه في شهر مارس الماضي، تحت عنوان Galaxy A52 5G، من حيث إعدادات الكاميرا الخلفية والذي جاء بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy A52 5G، على شاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة 1080x 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، ويتمتع باقي الهاتف بحماية  بمعيار IP67، ضد الماء والغبار، حيث يمكن غمره حتى 1 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A52، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، يمكنه شحن البطارية من 0٪ إلى 50٪ في غضون 30 دقيقة فقط، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 430 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري). 

Samsung Galaxy A52 5G
هاتف سامسونج Galaxy A52
سامسونج Galaxy M52 5G هاتف ذكي هاتف سامسونج Galaxy A52 5G

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