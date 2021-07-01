كتاب رامسفيلد الأسود| مجرم حرب صنع سياسة أمريكا الاستعمارية ودمر العراق ونهب التريليونات

توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، عن عمر ناهز 89 عاماً، الرجل الذي كان أصغر وثاني أكبر من تولوا منصب وزير الدفاع سناً في الولايات المتحدة، حيث تولى المنصب في عهد الرئيس جيرالد فورد بين عامي 1975 و1977، ومرة ثانية، وهي الأكثر إثارة للجدل، في عهد جورج دبليو بوش بين عامي 2001 و2006 والتي شهدت غزو العراق وحرب أفغانستان.

ولد رامسفيلد في ولاية إلينوي وتخرج عام 1954 بدرجة في العلوم السياسية، وبعد خدمته في البحرية الأمريكية لمدة 3 سنوات، ترشح للكونجرس وفاز بالانتخابات في عام 1962 في الثلاثين من عمره. عينه الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون رئيسا لمكتب الفرص الاقتصاية عام 1969. ثم عينه كمستشار بدرجة وزير، وترأس برنامج الاستقرار الاقتصادي قبل تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في حزب شمال الأطلسي "الناتو". بعد ذلك، استدعي رامسفيلد ليصبح كبير موظفي البيت الأبيض عام 1974، وقام بتعيين شاب يدعى ديك تشيني، الذي خلفه في منصبه عندما أصبح وزير دفاع. ولاحقا، تولى ديك تشيني منصب نائب الرئيس في ولايتي جورج بوش بين 2001 وحتى 2009.

وفي عام 2001، تولى رامسفيلد وزارة الدفاع بعد فترة وجيزة من وصول بوش رفة نائبه ديك تشيني إلى البيت الأبيض، وعلى الرغم من قرب فيد سميث مؤسس "فيديكس" للمنصب، إلا أن ديك تشيني رد الجميل، وأوضى بوش بتعيين رامسفيلد، وفي هذا الوقت كان رامسفيلد،الرئيس التنفيذي لشركتين من شركات Fortune 500.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلانتيك"، فقد أمضى جزءًا من سنوات ريجان يعمل في برامج أمنية رئاسية سرية مع ديك تشيني.

غزو العراق

في 9 سبتمبر 2002، بينما كانت إدارة جورج دبليو بوش تشن حملتها لغزو العراق، سقط تقرير سري على مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة. لقد جاء من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وحمل ملاحظة "مشؤومة". كتب رامسفيلد إلى الجنرال في سلاح الجو ريتشارد مايرز:"يرجى إلقاء نظرة على هذه المواد لمعرفة ما لا نعرفه عن أسلحة الدمار الشامل. الأمر هائل".

التقرير بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، كان عبارة عن جرد لما تعرفه المخابرات الأمريكية - أو الأهم من ذلك لم تكن تعرفه - عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. كان تقييمها صريحًا:"لقد كافحنا لتقدير المجهول…. تتراوح المعرفة بين 0٪ وحوالي 75٪ في مختلف جوانب برنامجهم".

كان مايزر يعرف بالفعل عن التقرير، الذي أعده مدير المخابرات المشتركة في هيئة الأركان المشتركة، لكن لهجة رامسفيلد العاجلة أوضحت الكثير حول مدى جدية وزير الدفاع في النظر إلى قدرة التقرير في جلب لتقويض قضية إدارة بوش بشن الحرب. لكنه لم يشارك التقرير المكون من ثماني صفحات مع أعضاء رئيسيين في الإدارة مثل وزير الخارجية آنذاك كولن باول أو كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية، وفقًا لمصادر متعددة في وزارة الخارجية والبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية الذين وافقوا على التحدث بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

بدلاً من ذلك، اختفى التقرير، ومعه رواية مضادة قوية محتملة لحجة الإدارة بأن أسلحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين النووية والكيماوية والبيولوجية شكلت تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة وحلفائها، والتي كانت قد بدأت تكتسب زخمًا في المنافذ الإخبارية الرئيسية، بقيادة صحيفة مثل "نيويورك تايمز".

في حين أن التهديد الذي يشكله العراق "المسلح نوويًا" كان في قلب قضية الإدارة للحرب، اعترف تقرير هيئة الأركان المشتركة:"إن معرفتنا ببرنامج الأسلحة العراقية (النووية) تستند إلى حد كبير - ربما 90 في المائة - على تحليل معلومات استخباراتية غير دقيقة".

لوقالت المجلة إنه "بغض النظر عن أي جانب من جوانب برنامج أسلحة الدمار الشامل لصدام حسين، كان التناقض في التقرير هو نفسه". وأضافت:"قد فقدت مصداقية الأساس المنطقي للغزو منذ فترة طويلة، لكن تقرير هيئة الأركان المشتركة، الذي رفعت عنه السرية في عام 2016، والذي أرسله مسؤول سابق في إدارة بوش في ديسمبر، له آثار على كلا الجانبين في السباق الرئاسي لعام 2016، دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، ولا سيما المرشحين الجمهوريين الذين يعتمدون على نصائح في السياسة الخارجية لبعض مهندسي الحرب، والمرشحة الديمقراطية الأوفر حظًا، التي تتعرض مرة أخرى لانتقادات من خصمها الأساسي لدعمها الغزو".

قبل وأثناء حرب العراق، ادعى رامسفيلد أن العراق لديه برنامج أسلحة دمار شامل نشط. على وجه الخصوص خلال عبارته الشهيرة "هناك ما هو معروف" في مؤتمر صحفي في البنتاجون في 12 فبراير 2002، ولم يتم العثور على أي مخزون لأسلحة دمار شامل على الإطلاق. في كتاب صدر عام 2011، اعترف رامسفيلد بأنه أخطأ في التعبير عن الوجود المؤكد لأسلحة الدمار الشامل في العراق.

رامسفيلد والتريليونات المفقودة وهجمات 11 سبتمبر

في 10 سبتمبر 2001، كشف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد (رجل الأعمال أيضاً) أن وزارته غير قادرة على حساب ما يقرب من 2.3 تريليون دولار من المعاملات. لكن في اليوم التالي، نسي الأمريكيون والعالم هذه القصة بفعل هجمات الـ11 من سبتمبر.

تقول مجلة "سيتي جورنال" إنه عندما يحدث تناقض في الحساب لا يمكن تتبعه، فمن المعتاد إجراء ما يسمى "تعديل غير قابل للتوثيق". هذا مشابه لما يحدث عندما يكون رصيد دفتر الشيكات الخاص بك متوقفًا، على سبيل المثال، عشرة دولارات تقوم بإضافة أو طرح هذا المبلغ لجعل كل شيء متوازنًا مع البنك. في عام 1999، كان المبلغ الذي عدله البنتاجون ثمانية أضعاف ميزانية وزارة الدفاع لذلك العام. كان أكبر بمقدار الثلث من الميزانية الفيدرالية بأكملها.

بحلول عام 2015، ارتفع المبلغ الذي أبلغ عنه مكتب المفتش العام في عداد المفقودين إلى 6.5 تريليون دولار - وكان ذلك مخصصًا للجيش فقط. باستخدام البيانات العامة من قواعد البيانات الفيدرالية، وجد مارك سكيدمور، أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية ميتشيجان، أنه تم الإبلاغ عن 21 تريليون دولار من التعديلات غير المدعومة من قبل إدارات الدفاع والإسكان والتنمية الحضرية بين عامي 1998 و2015. أي حوالي 65000 دولار لكل أمريكي.

ليس هناك ما يشير إلى أن المدققين الداخليين للحكومة قد أحرزوا الكثير من التقدم في العثور على الأموال المفقودة. سافر جيم مينري ، من دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية، إلى البلاد في عام 2002 بحثًا عن وثائق بقيمة 300 مليون دولار فقط من الإنفاق غير المسجل:"نحن نعلم أنهم أنفقوها. لكننا لا نعرف بماذا أنفقوها. أعيد تعيينه بعد أن اقترح أن المسؤولين الكبار قاموا بالتستر على المشكلة بشطبها. إنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. يقول محلل الدفاع السابق فرانكلين سي سبيني:"يتم طبخ الأوراق بشكل روتيني عامًا بعد عام".

بعد ظهر يوم 11 سبتمبر، أصدر رامسفيلد أوامر عاجلة لمساعديه بالبحث عن أدلة على تورط عراقي محتمل فيما يتعلق بما حدث للتو، وفقًا للملاحظات التي أدلى بها مسؤول السياسة البارز ستيفن كامبون، كانت الأوامر بالبحث عن معلومات سريعة تفيد بتورط صدام حسين إلى جانب أسامة بن لادن. في أول اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يوم الهجمات، تساءل رامسفيلد:"لماذا لا نواجه العراق ، وليس القاعدة فقط؟".

تم رفض الفكرة في البداية بناءً على طلب من وزير الخارجية كولن باول، ولكن وفقًا لكامبفنر، عقد رامسفيلد وولفويتز اجتماعات سرية حول فتح جبهة ثانية - ضد صدام حسين. تم استبعاد باول." في مثل هذه الاجتماعات، وضعوا سياسة أطلق عليها فيما بعد عقيدة بوش، والتي تركز على الاستباقية والحرب على العراق، وهو ما دعا إليه مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) في رسائلهم السابقة" بحسب "ذا نيويوركر".

كشف ريتشارد كلارك، منسق مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض في ذلك الوقت، عن تفاصيل اجتماع آخر لمجلس الأمن القومي في اليوم التالي للهجمات، نظر خلاله المسؤولون في الرد الأمريكي. وقال إنهم كانوا متأكدين بالفعل من أن اللوم يقع على القاعدة ولم يكن هناك أي تلميح إلى تورط عراقي. وقال كلارك:"رامسفيلد كان يقول إننا بحاجة إلى قصف العراق. ثم قال كلارك:"قلنا جميعًا، لا، لا، القاعدة في أفغانستان". وكشف كلارك أيضًا عن أن رامسفيلد اشتكى في الاجتماع من أنه "لا توجد أهداف جيدة في أفغانستان وهناك الكثير من أهداف جيدة في العراق". بحسب "اندبندنت" البريطانية.

رامسفيلد مجرم الحرب

كوزير للدفاع في بداية "الحرب على الإرهاب" كما تسمى في الولايات المتحدة، يتضمن إرث رامسفيلد أيضًا على العديد من برامج التعذيب الأمريكية التي ميزت هذه الحقبة. إن ما فعله رامسفيلد نفسه بالفعل وما كان مسؤولاً عنه كرئيس لوزارة الدفاع قد تعرض للتقاضي مرارًا وتكرارًا بشأنه.

في عام 2010، أفاد موقع "هاف بوست" الأمريكي، بأنه وقّع شخصيًا على مذكرة عام 2002 تسمح بتقنيات الاستجواب، ويسأل في مذكرة مكتوبة بخط اليد عن سبب قصر إجبار المحتجزين على الوقوف بأربع ساعات فقط في اليوم.

مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تسعة رجال رفعوا دعوى ضد رامسفيلد وآخرين بتهمة التعذيب في عام 2005. حتى أن رامسفيلد واجه دعوى جرائم حرب في ألمانيا، كما يتذكر تقرير عام 2006. ألقى تقرير صدر عام 2008 عن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الكثير من اللوم على استخدام الولايات المتحدة لأساليب التعذيب على رامسفيلد ومسؤولين كبار آخرين، كما ذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت.

في حين قضت المحاكم الأمريكية بأن رامسفيلد غير مسؤول، فإن لجنة جرائم الحرب في كوالالمبور أدانت رامسفيلد وتشيني وبوش وغيرهم من كبار المسؤولين في عام 2012، كما أفاد نائب في ذلك الوقت.

قال المفوض موسى بن إسماعيل لموقع "فايس" في عام 2012: 'ليس لدينا خطة لاعتقالهم. (ضحاياهم) سوف يطاردونهم طوال حياتهم بحقيقة أنهم مجرمو حرب قتلوا عددًا لا يحصى من الأشخاص وأثروا على حياة عدد لا يحصى من الناس من خلال أفعالهم وسياساتهم. أثناء وجوده في المكتب. ستكون حياتهم مقلقة، مليئة بالأسف والشعور بالذنب، تتخللها فترات طويلة من الحزن والحزن المستمر. سيموتون مع بنفوس ساخطة".



في مذكرة قرأها رامسفيلد توضح بالتفصيل كيف تسبب محققو جوانتانامو في إحداث ضغوط لدى السجناء من خلال إجبارهم على البقاء في وضع واحد لمدة أقصاها أربع ساعات، فكتب رامسفيلد ملاحظة مكتوبة بخط اليد على المذكرة تقول:"أنا أقف لمدة من 8-10 ساعات في اليوم. لماذا يقتصر الوقوف [بالنسبة للسجناء] على 4 ساعات فقط؟".