حلول عاجلة لمشاكل مياه الشرب بحي جنوب بورسعيد

اجتمع اليوم اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث ودراسة مشاكل مياه الشرب بحى الجنوب ببورسعيد وذلك فى إطار التواصل المستمر وعقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بدوائرهم ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات، من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة وبحضور المهندسة عزيزة عبد المجيد نائب رئيس قطاع بورسعيد والمهندس محمد المالكى مدير محطات المياه بالقطاع .

وناقش الاجتماع الوضع الراهن بالنسبة لخدمة مياه الشرب بمنطقة بحر البقر بحى الجنوب والتى كان يتم تغذيتها من خلال محطة بحر البقر الجديدة بتصرف فعلي 10000 م3/يوم ، ومحطة بحر البقر القديمة بتصرف فعلي 3600 م3/يوم بنظام المناوبة لخدمة القرى والتوابع الموجودة بها ، وذلك قبل دخول محطة مياه الكاب الجديدة بتصرف فعلي 23000 م3/ يوم ، وبدخول محطة الكاب الجديدة الخدمة أصبحت مناطق وش البحر الشرقى ،القوايطة ، كربة عابد ، المثلث ، النخلة وتوابع القرى يتم تغطيتهــا بنسبة 100% ولايوجد بها مشاكل خاصة بمياه الشرب.

كما تم مناقشة الوضع الراهن لمشاكل المياه بمنطقة وش البحر الغربى والتى تعانى من ضعف المياه فى عدد من القرى وكذلك مناطق الرقة والجواهرية والجويدية غرب منطقة العوامرة ، ووضع الحلول العاجلة والتى سيتم تنفيذها بمعرفة شركة مياه القناة ،بالاضافة الى مناقشة الاليات والمقترحات الموضوعة بالتنسيق بين شركة محافظات القناة وأعضاء مجلس النواب وكافة الاجهزة التنفيذية المختلفة.



ووجهت الدكتورة أمل عصفور .. عضو مجلس النواب الشكر إلي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة لسرعة الاستجابة والتحرك الفورى والسريع لحل مشاكل المواطنين فى إطار مجهودات الشركة المستمرة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، كما أشارت إلى بذل قصارى جهدها من أجل تذليل العقبات وتوفير كافة السبل لحل مشكلات مياه الشرب فى بعض قرى جنوب بورسعيد .