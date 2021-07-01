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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سما هاني تشارك فى معرض الكتاب برواية "رسائل محرمة"

سما هانى تشارك في
سما هانى تشارك في معرض الكتاب برواية "رسائل مُحرمة"

تشارك الكاتبة سما هانى برواية في معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 52، في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

حملت الرواية الصادرة عن عن دار إبهار للنشر والتوزيع، اسم " رسائل محرمة ".

وفى سياق تعريفها بما تتضمنه رواية رسائل محرمة قالت سما هانى: إن أحداثها تدور إطار من الرومانسية والإثارة والتشويق وسط أحداث تاريخية، أثناء الحملة الفرنسية على مصر، حيث تنشأ قصة حب مستحيلة بين فتاة فرنسية وشاب مصري.. فهل من الممكن للأعداء أن يقعا في الحُب؟.

الفتاة هي ابنة جنرال فرنسي ويسكن أمام شقتها شاب مصرى، ويبدآن تبادل الرسائل، دون معرفة مسبقة بينهما حتى يتم لقائهما وتُكشف هويتهما الحقيقية، ثم تتسارع الأحداث ويبدأ صراع عنيف بين مشاعر حب فياضة وانتماء حقيقي للوطن.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب  ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.


وحضر الافتتاح كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ووكيلا مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.


كما حضرت الافتتاح "مايا جويكوفيتش"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

    
و أزاح رئيس الوزراء الستار عن مبادرة "ثقافتك كتابك"، التي يتم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع ١١ ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب ٢٠ جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب رسائل محرمة رواية رسائل محرمة الكاتبة سما هانى سما هانى

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