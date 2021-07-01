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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج التهاب المعدة الحاد بوصفات طبية

علاج التهاب المعدة
علاج التهاب المعدة الحاد

علاج التهاب المعدة الحاد من أكثر الأمراض  شيوعا و أنتشارا بين الكثير من الأشخاص و ذلك نتيجة عدة عوامل منها ممارسة بعض العادات اليومية و الغذائية التي تؤدي إلي الإصابة بـ  التهاب المعدة الحاد مما يجعل  العديد من الأشخاص يبحث عن علاج التهاب المعدة الحاد.

 

أكد موقع mayoclinic ، أنه يعتمد علاج التهاب المعدة الحاد على السبب المحدد، يمكن تخفيف التهاب المعدة الحاد الناجم عن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو الكحول عن طريق التوقف عن استخدام تلك المواد.

 

علاج التهاب المعدة  الحاد 


تشمل الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المعدة  الحاد ما يلي:


-أدوية المضادات الحيوية لقتل جرثومة المعدة،  بالنسبة لجرثومة الملوية البوابية في الجهاز الهضمي ، قد يوصي طبيبك بمجموعة من المضادات الحيوية ، مثل كلاريثروميسين (بياكسين) وأموكسيسيلين (أموكسيل ، أوجمنتين ، وغيرهما) أو ميترونيدازول (فلاجيل) ، لقتل البكتيريا. تأكد من تناول وصفة المضاد الحيوي الكاملة ، عادة لمدة سبعة إلى 14 يومًا.

 

-الأدوية التي تمنع إنتاج الحمض وتعزز الشفاء، تعمل مثبطات مضخة البروتون على تقليل الحمض عن طريق منع عمل أجزاء الخلايا التي تنتج الحمض، تشمل هذه الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أوميبرازول (بريلوسيك) ولانسوبرازول (بريفاسيد) ورابيبرازول (أسيفيكس) وإيزوميبرازول (نيكسيوم) وديكسلانسوبرازول (ديكسيلانت) وبانتوبرازول (بروتونيكس).

 

يؤدي الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون ، خاصة عند الجرعات العالية ، إلى زيادة خطر الإصابة بكسور الورك والرسغ والعمود الفقري، اسأل طبيبك عما إذا كان مكمل الكالسيوم قد يقلل من هذه المخاطر.

 

-أدوية لتقليل إنتاج الحمض  تسمى أيضًا حاصرات الهيستامين (H-2) - تقلل من كمية الحمض التي يتم إطلاقها في الجهاز الهضمي ، مما يخفف من آلام التهاب المعدة ويشجع على الشفاء، تتوفر حاصرات الأحماض بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية ، وتشمل فاموتيدين (بيبسيد) وسيميتيدين (تاجاميت إتش بي) ونيزاتيدين (أكسيد إيه آر).

-مضادات الحموضة التي تبطل حموضة المعدة، قد يُدرج طبيبك مضادًا للحموضة في نظامك الدوائي،  تعمل مضادات الحموضة على تحييد حمض المعدة الموجود ويمكن أن توفر تسكينًا سريعًا للألم،  يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الإمساك أو الإسهال ، اعتمادًا على المكونات الرئيسية.

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