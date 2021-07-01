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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهل الخير.. أسرة الطفل رشيد تكشف تفاصيل علاج ابنهم بـ ضمور العضلات

الطفل رشيد
الطفل رشيد

قالت هدى حسن والدة الطفل  رشيد المصاب بـ ضمور العضلات، إن ابنها كان ضعيفا بعد الولادة وكان يعاني من مشاكل في الحركة والاتزان، مضيفا:" في البداية تم تشخيص ابني مصاب بتأخر حركي  واستمرينا في علاج طبيعى ولكن كل المحاولات لم تحقق نجاحا ".

 

ومن جانبه قال ياسر محمد، والد الطفل رشيد، في  حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "تم تشخيص حالة ابني رشيد بطريقة خاطئة وتوجهنا لطبيب مخ واعصاب وشخص اصابة رشيد بـ ضمور العضلات".

وتابع ياسر محمد: "الطبيب وجهنا بضرورة حصول رشيد على الحقنة الخاصة بعلاج ضمور العضلات، وحياتنا تغيرت بشكل كبير لأن ثمن الحقنة مرتفع بشكل كبير".

وأكمل ياسر محمد: "عملنا فيديو على السوشيال ميديا وانتشر الأمر بشكل كبير، وتم إطلاق حملة تبرعات  للحصول على الحقنة وبالفعل تم تجميع المبلغ المطلوب".

 

ضمور العضلات 

في نفس السياق أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المصابين بمرض ضمور العضلات المسجلين 204 حالات، يوجد منهم تحت سن السنتين 57 حالة، والحالات التي يمكن علاجها فورا 32 حالة.

 

وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفي عين شمس، من الأسبوع القادم.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن العقار المستخدم في علاج حالات ضمور العضلات مرتفع التكاليف، وسيتم توفيره للعلاج فى مصر كدواء، على أن يتوفر من خلال الهيئات العلاجية، والتى تقدم خدمات طبية للمريض.

 

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.


انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.


 

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