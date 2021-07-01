جمال عوض يزف خبرًا سارًا لـ أصحاب المعاشات.. و أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن قضية الآثار

أبرز أخبار التوك شو..

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المواطنين سيحصلون على المعاش غدًا، وبالزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 13%.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المعاشات تصرف بداية الشهر، وليس فى نهاية الشهر مثل المرتبات.



ولفت إلى أن المعاشات كانت تكلف الدولة 18 مليار جنيه و ستصل لـ 20.5 مليار شهريًا بعد الزيادة، وأن إجمالى ما يتم صرفه للمعاشات 282 مليار جنيه.



وأشار إلى أن الفتيات اللاتي تحصلن على معاش وفي أثناء الزواج؛ تحصل على 12 شهرا، ففى حالة حصولها على 1000 جنيه شهريًا كمعاش؛ ستحصل على 12 ألف جنيه.





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حان الوقت لـ إلغاء البيان اليومي الخاص بأرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الذي يصدر من وزارة الصحة، وعمل بيان بعدد من يحصل على اللقاح فى اليوم.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه نحتاج إلى بيان بالمراكز التى تقدم لقاح كورونا للمواطنين.



ولفت إلى أن لقاح كورونا سيتم الحصول عليه بشكل مستمر، أى كل عام، فالعالم أصبح يتعامل مع وباء كورونا باعتباره إنفلونزا موسمية.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لديه معلومات كبيرة وخطيرة بخصوص قضية النائب السابق علاء حسانين المتهم بالتنقيب عن الآثار، ومعه حسن راتب.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه التقى بمسؤول كبير اليوم، وتحدث معه عن قضية الآثار المتهم فيها حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، وأن المسئول كشف له معلومات خطيرة، ولكن الجميع ملتزم بـ بيانات النائب العام.

وكشف موسى أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.



شهدت مصر إنجازات ضخمة كان السبب فيها رؤية وتخطيط الرئيس السيسي، وعلى مدار الـ 7 سنوات الماضية تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات.

وعرض التليفزيون المصري تقريرا عن إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات، وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من 15 ألف مشروع بتكلفة 2207.3 مليار جنيه، إضافة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة، كما تم الاهتمام بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتحسين التصنيف الإئتماني لـ مصر في أبرز وكالات التصنيف العالمية .



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع فى مثل هذا اليوم، منذ 8 سنوات كانوا يقفون فى الشوارع ويقولون “يسقط حكم المرشد”، و"انزل يا سيسي".



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه فى مثل هذا اليوم من كل عام سيهتف بـ بلادى بلادي.

أذاعت فضائية اكسترا نيوز تقريرا جاء من خلاله، توجه عدد من مصابي ضمور العضلات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على ما بدر منه وتأكيداته بأن الدولة ستتحمل تكلفة مصابي علاج ضمور العضلات.

وعبر المصابين عن سعادتهم بهذا القرارمعلقين “هو أب لكل المصريين وربنا يجبر بخاطره وشكرا أنه حاسس بينا”.

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن المبادرة الرئاسية حول الكشف عن الأمراض الوراثية ستكون في بداية شهر يوليو 2021.

وأضاف مجاهد، خلال مدلخة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن الدولة ستقوم بتحمل علاج مرض الضمور العضلي ، بالتعاون مع المجتمع المدني.



"تحيا مصر" يعلن رقم الحساب من أجل التبرع لـ علاج ضمور العضلات

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث اليوم بشأن علاج الأطفال المصابة بـ ضمور العضلات على نفقة الدولة.



وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وهو يعمل على حل جميع المشكلات للمواطنين، وقام بإطلاق أكثر من مبادرة صحية، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يزف بشرى للمواطنين

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن القطاع الطبي شهد ثورة وتطورا طبيا غير محدود، شمل كل المؤسسات والبشر، مضيفا: “مصر تمتلك خبرات طبية كبيرة ومتطورة للغاية، ودليل على ذلك؛ مواجهة القطاع الطبي لأزمة كورونا، والخروج منها بأقل الخسائر”.



وأضاف "محمد عوض تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "دي إم سي"، أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على تحديث وتطوير المجال الطبي، ونقل الكفاءة الطبية العالمية إلى مصر بأحدث الطرق العلمية، موضحا أن القيادة السياسية عملت على إنشاء هيئة الشراء الموحد؛ من أجل الحصول على أحدث الأجهزة العالمية؛ لتقديم رعاية طبية بمواصفات عالمية.









