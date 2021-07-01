لمواليد 1 يوليو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 1 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة وصارمة وتميل للعناد كثيرا..



أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 1 يوليو لابد من أن تتمسك كثيرا بجذورك وأصولك وتقدر القيمة الحقيقية لكل شيء.

نصيحة لمواليد 1 يوليو

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد ا يوليو قائلة: "يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام."