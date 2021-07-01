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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى جديدة بخصوص كورونا

الاتحاد الأوروبي يعلن ثلاث دول عربية على قائمة السفر الآمن

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

يتحسن الوضع الوبائي لكورونا داخل دول الإتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ بعد فترة عزلة استمرت لشهور وأثرت على جميع جوانب الحياة اليومية في الشارع الأوروبي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" يستعد الاتحاد الأوروبي لإدراج 11 دولة جديدة على قائمة «السفر الآمن» غداً الجمعة، بينها ثلاث دول عربية هي السعودية وقطر والأردن.

وأكّد المكتب الإعلامي للمفوضية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في  الاتحاد اتّفقوا، في اجتماع أمس، على إضافة 11 دولة لقائمة الدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية. وإلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة أرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود وكندا.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في استئناف السياحة التي جمدت بسبب وباء «كوفيد - 19» مع اعتماد شهادة صحية للمسافرين، رغم حملات التلقيح التي تجري بسرعات متفاوتة، وتهديد المتحورة ««دلتا» التي تسببت أمس بعدد وفيات قياسي جديد في روسيا.

وسيتعين ابتداء من اليوم (الخميس) إبراز شهادة صحية جديدة لعبور الحدود الأوروبية، تفيد بأن حاملها تلقى التطعيم أو شُفي من «كوفيد - 19» أو لديه نتيجة اختبار سلبية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في بريطانيا، الأربعاء، عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل بعض إجراءات ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية لمدة 3 أشهر.

وفي أبريل الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي، موافقته على الاتفاق التجاري مع بريطانيا بعد البريكست.

ودعا اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة في لندن للالتزام بالاتفاق التجاري المقرر لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك قبل مناقشة رئيسية وتصويت في البرلمان الأوروبي يوم أمس، الثلاثاء، للموافقة على الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د. ب. أ" عن المدير العام للاتحاد، يواخيم لانج، قوله: من غير المجدي على الإطلاق أن يهدد رئيس الوزراء البريطاني باستمرار بخرق الاتفاق".

وشدد المدير العام على أن التقيد ببنود الاتفاق سيسهم في تعزيز الثقة في المملكة المتحدة وعدها بيئة واعدة للقيام بالأعمال التجارية فيها.

ودخل اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الذي صدقت عليه لندن بالفعل، حيز التنفيذ بشروط في بداية العام الجاري.

الاتحاد الأوروبي السعودية وقطر كورونا والأردن الأوروبى

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