رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن "مخاوف إسرائيل بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية مبررة"، مشيرا إلى أنه "متمسك بالمفاوضات الجارية مع إيران للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف الرئيس الألماني في تصريحات لصحيفة "هآرتس" العبرية: "مخاوف إسرائيل بشأن التهديد الذي تشكله إيران التي تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية لها ما يبررها بالطبع. أنا كنت على دراية بهذه المخاوف طوال سنوات عديدة من المفاوضات الصعبة مع إيران. وقد أجريت مناقشات عديدة مع إسرائيل حول هذه المسألة، كان آخرها مع الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان العامة الإسرائيلي في برلين قبل بضعة أسابيع".

وتابع الرئيس الألماني "عندما يأتي ذلك بالنسبة لإيران فإن ألمانيا وإسرائيل تشتركان في هدف استراتيجي مشترك، وهو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، ونريد أيضا تقييد برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقد لا نتفق دائما على أفضل طريقة لتحقيق ذلك".

وأوضح الرئيس الألماني قائلاً: "ويمكن التحقق منه من امتلاك قنبلة نووية. وتجري حاليا مفاوضات معقدة للغاية لتحقيق هذه الغاية بمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة، وآمل أن ينجحوا من أجل ألمانيا وإسرائيل".

بايدن يتعهد لإسرائيل

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين إن التزامه تجاه إسرائيل صلب وإنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت قريبا.

وأضاف بايدن في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وهو في السلطة.

وقال بايدن لنظيره الإسرائيلي في بداية اجتماعهما بالبيت الأبيض "التزامي تجاه إسرائيل ...صلب" مضيفا أنهما سيبحثان مجموعة من القضايا منها إيران.

وتابع بايدن "أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأنا في السلطة".

وأكد بايدن أيضا دعمه لاتفاقات السلام الإسرائيلية مع دول عربية مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.

زعُقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو. ويعمل المسؤولون الأميركيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.