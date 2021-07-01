عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

صدى البلد

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن "مخاوف إسرائيل بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية مبررة"، مشيرا إلى أنه "متمسك بالمفاوضات الجارية مع إيران للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف الرئيس الألماني في تصريحات لصحيفة "هآرتس" العبرية: "مخاوف إسرائيل بشأن التهديد الذي تشكله إيران التي تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية لها ما يبررها بالطبع. أنا كنت على دراية بهذه المخاوف طوال سنوات عديدة من المفاوضات الصعبة مع إيران. وقد أجريت مناقشات عديدة مع إسرائيل حول هذه المسألة، كان آخرها مع الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان العامة الإسرائيلي في برلين قبل بضعة أسابيع".

وزير الخارجية الأمريكي : خلافات كثيرة عالقة في فيينا والقرار في ملعب إيران

إيران تطالب أمريكا باتخاذ موقف نهائي من محادثات فيينا

بلومبرج: أمريكا قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران بشروط

وتابع الرئيس الألماني "عندما يأتي ذلك بالنسبة لإيران فإن ألمانيا وإسرائيل تشتركان في هدف استراتيجي مشترك، وهو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، ونريد أيضا تقييد برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقد لا نتفق دائما على أفضل طريقة لتحقيق ذلك".

وأوضح الرئيس الألماني قائلاً: "ويمكن التحقق منه من امتلاك قنبلة نووية. وتجري حاليا مفاوضات معقدة للغاية لتحقيق هذه الغاية بمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة، وآمل أن ينجحوا من أجل ألمانيا وإسرائيل".

بايدن يتعهد لإسرائيل

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن  في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين إن التزامه تجاه إسرائيل صلب وإنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت قريبا.

وأضاف بايدن في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وهو في السلطة.

وقال بايدن لنظيره الإسرائيلي في بداية اجتماعهما بالبيت الأبيض "التزامي تجاه إسرائيل ...صلب" مضيفا أنهما سيبحثان مجموعة من القضايا منها إيران.

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

لا جولة سادسة حتى الآن في فيينا حول نووي إيران

وتابع بايدن "أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأنا في السلطة".

وأكد بايدن أيضا دعمه لاتفاقات السلام الإسرائيلية مع دول عربية مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.

زعُقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو. ويعمل المسؤولون الأميركيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.

ايران المانيا نووي إسرائيل اسلحة نووية الرئيس الألماني

موضوعات متعلقة

بعد فوزه برئاسة ايران .. رئيسي يطالب خامنئي بإعفائه من منصبه

وزير الخارجية الأمريكي : خلافات كثيرة عالقة في فيينا والقرار في ملعب إيران

إيران : إعدام الأطفال الجانحين ليس رمزا لانتهاك حقوق الإنسان

على خطى ترامب.. توقعات باستمرار الضربات الأمريكية ضد إيران في سوريا والعراق

ترشيحاتنا

روسيا ترفض مقترح تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

بعد مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات.. الصحة تكشف مراكز العلاج

الاتحاد الأوروبي يعلن ثلاث دول عربية على قائمة السفر الآمن

الصحة: الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى ضمور العضلات رغم تكلفته العالية

رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

كتاب رامسفيلد الأسود| مجرم حرب صنع سياسة أمريكا الاستعمارية ودمر العراق ونهب التريليونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ