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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أجل الأهلي.. المنتخب الأولمبي يحصل على استثناء في تلك الحالة

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

أكد شريف العريان ، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ، أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب قد يحصل على استثناء في أولمبياد طوكيو.

وقال شريف العريان في تصريحات  لفضائية “ أون تايم سبورتس”،قد يحصل منتخب مصر وإفريقيا على استثناء يعطي بعض لاعبيه الحق بالمشاركة بعد الوصول لطوكيو بـ 48 ساعة وفي هذه الحالة يحق سفر لاعبي الأهلي عقب نهائي أفريقيا".

وأوضح شريف العريان أن الموعد الأخير والمحدد لإرسال جميع القوائم الفرق المشاركة في أولمبياد طوكيو يوم 2  يوليو القادم ".

وتابع:" طموحنا في طوكيو هو كسر عدد الخمس ميداليات التي حصلنا عليها في الدورات السابقة ،ومصر قادرة على الحصول على الميداليات في أكثر من لعبة مثل الرماية والتايكوندو".

 

وفي سياق آخر يدرس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب إقامة مباريات ودية قبل السفر الى طوكيو.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

ويسعى شوقي غريب ورفاقه إلى الاطمئنان على جاهزية العناصر المقرر الاستقرار عليها ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي من النواحي الفنية والبدنية.

ويعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن القائمة النهائية المشاركة فى أولمبياد طوكيو يوم ٣٠ يونيو الجاري.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي الى طوكيو من أجل الدخول فى الفقاعة الطبية يوم ٧ يوليو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي يشارك في أولمبياد طوكيو ضمن مجموعة ضمت منتخبات اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

شريف العريان الأهلى اولمبياد طوكيو نهائي أفريقيا اللجنة الاولمبية منتخب مصر الأولمبى

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