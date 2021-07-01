طبيبة تكشف سر السعر المرتفع لـ حقنة علاج ضمور العضلات الشوكي

قالت الدكتورة ناجية فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، إن مرض ضمور العضلات الشوكي هو طفرة وراثية في الجين المسؤول عن الخلايا العصبية في الحبل الشوكي .



وأضافت ناجية فهمي، في حوارها لبرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، : " بعد حدوث الطفرة تحتاج الخلايا العصبية لـ بروتين كي تؤدي وظائفها بشكل سليم".

وتابعت ناجية فهمي: "مرض ضمور العضلات هو المرض القاتل الاول في الأمراض الوراثية وحتى عام 2016 لم يكن هناك علاج لمرض ضمور العضلات الشوكي ولكن في بداية 2017 تم تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات الشوكي ، وأصبح هناك 3 أدوية لإنقاذ الأطفال من مرض ضمور العضلات الشوكي في العالم ".

وأكملت ناجية فهمي: "حقنة علاج ضمور العضلات الشوكي تعتبر اغلى حقنة في العالم لانها تقوم بـ نقل جين مصنع يحمل صفات الجين الطبيعي مكان الجين المصاب بالطفرة الوراثية لهذا يعتبر هذا العلاج باهظ الثمن بشكل كبير، وتعتبر الحقنة باهظة الثمن نتيجة التكنولوجيا المستخدمة والأبحاث التي تم إجرائها لسنوات كثيرة".



ضمور العضلات

في نفس السياق أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المصابين بمرض ضمور العضلات المسجلين 204 حالات، يوجد منهم تحت سن السنتين 57 حالة، والحالات التي يمكن علاجها فورا 32 حالة.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفى عين شمس، من الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن العقار المستخدم في علاج حالات ضمور العضلات مرتفع التكاليف، وسيتم توفيره للعلاج فى مصر كدواء، على أن يتوفر من خلال الهيئات العلاجية، والتى تقدم خدمات طبية للمريض.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.



انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.



