عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى ضمور العضلات رغم تكلفته العالية

مرض ضمور العضلات
مرض ضمور العضلات

أشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إلى الجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية، سواء العاملين في منظومة مكافحة كورونا، أو العاملين في المشاريع القومية التي تقوم بها الوزارة، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن خلال الفترة القليلة الماضية، هناك توجيه من الرئيس السيسي والقيادة السياسية لتوفير العلاج لكثير من الأمراض.

ولفت مساعد وزير الصحة إلى توجيه الرئيس السيسي بتحمل الدولة علاج مرضى ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدني، منوهاً أن علاج هذا المرض (العلاج الجيني) يعتبر من أغلى أنواع العلاج على مستوى العالم، معقباً: "الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى الضمور العضلي رغم تكلفته العالية".

وتابع خالد مجاهد أن كثير من الأطفال يعانون من هذا المرض، مضيفاً أنه يسبب مشاكل في العضلات الحركية ويؤدي إلى الوفاة بعد فترة من العُمر، معقباً: "هذ كانت تسبب تعاسة لكثير من الأًسر المصرية".

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة التفاوض مع كافة شركات الأدوية، وتوفير دعم سياسي كبير حيث تكاتفت جميع مؤسسات الدولة بسبب هذا الدعم، حتى تم التوصل والتفاوض مع الشركات في أسرع وقت.

وأوضح خالد مجاهد أن تم الاتفاق مع شركة سويسرية للأدوية، وذلك بعد مفاوضات عديدة، مؤكداً أن تم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي بين الشركة السويسرية ووزارة الصحة المصرية، من أجل وضع استراتيجية قومية لتوفير الأدوية لعلاج مرضى ضمور العضلات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.

الصحة مرضى ضمور العضلات ضمور العضلات الرئيس السيسي نفقة الدولة اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

وزارة التضامن فى أسبوع .. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

كلام نهائي .. رئيس اتحاد الكرة: مباراة القمة بحكام مصريين

ترشيحاتنا

روسيا ترفض مقترح تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

بعد مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات.. الصحة تكشف مراكز العلاج

الاتحاد الأوروبي يعلن ثلاث دول عربية على قائمة السفر الآمن

الصحة: الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى ضمور العضلات رغم تكلفته العالية

رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

كتاب رامسفيلد الأسود| مجرم حرب صنع سياسة أمريكا الاستعمارية ودمر العراق ونهب التريليونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ