الصحة: الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى ضمور العضلات رغم تكلفته العالية

أشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إلى الجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية، سواء العاملين في منظومة مكافحة كورونا، أو العاملين في المشاريع القومية التي تقوم بها الوزارة، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن خلال الفترة القليلة الماضية، هناك توجيه من الرئيس السيسي والقيادة السياسية لتوفير العلاج لكثير من الأمراض.

ولفت مساعد وزير الصحة إلى توجيه الرئيس السيسي بتحمل الدولة علاج مرضى ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدني، منوهاً أن علاج هذا المرض (العلاج الجيني) يعتبر من أغلى أنواع العلاج على مستوى العالم، معقباً: "الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى الضمور العضلي رغم تكلفته العالية".

وتابع خالد مجاهد أن كثير من الأطفال يعانون من هذا المرض، مضيفاً أنه يسبب مشاكل في العضلات الحركية ويؤدي إلى الوفاة بعد فترة من العُمر، معقباً: "هذ كانت تسبب تعاسة لكثير من الأًسر المصرية".

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة التفاوض مع كافة شركات الأدوية، وتوفير دعم سياسي كبير حيث تكاتفت جميع مؤسسات الدولة بسبب هذا الدعم، حتى تم التوصل والتفاوض مع الشركات في أسرع وقت.

وأوضح خالد مجاهد أن تم الاتفاق مع شركة سويسرية للأدوية، وذلك بعد مفاوضات عديدة، مؤكداً أن تم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي بين الشركة السويسرية ووزارة الصحة المصرية، من أجل وضع استراتيجية قومية لتوفير الأدوية لعلاج مرضى ضمور العضلات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.