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برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو عبرت عن وعي وإرادة المصريين في إنقاذ الوطن

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان

أكد النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرا عن وعي وإرادة المصريين في إنقاذ مصر من براثن الإخوان وقوى الشر والمنظمات المتطرفة، مستشهدا بوصف الرئيس السيسي عن الثورة بأنها لم مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير.


وأضاف عثمان في تصريحات له، أن معدن ووعي الشعب المصري دائما ما يظهر في مثل هذه المواقف الصعبة والمصيرية في عمر الوطن ومن ضمنها ثورة 30 يونيو التي كانت دليلا راسخا على وعي المصريين، كما كانت دليلا على موقف القوات المسلحة المشرف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما اعتدنا عليه مثل هذه المواقف الوطنية.


وشدد عضو البرلمان على أن ثورة 30 يونيو كانت إرادة شعب حماها الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، والذي لبى نداء الحشود المصرية في تحرير الوطن من إرهاب الإخوان ونجح في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.


كما توجه رشاد بتحية تقدير وإجلال للشعب المصري الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر وعيا والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية، مشيدا بدور القوات المسلحة والتضحيات التي بذلتها قوات الأمن على مدار السنوات الماضية حتى الآن في سبيل حماية الوطن والحفاظ على إرادة شعبه.

30 يونيو ثورة 30 يونيو مجلس النواب الرئيس السيسي القوات المسلحة

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