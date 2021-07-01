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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أغلبهم أطفال.. مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل ٣٠ مصابا في حادث انقلاب أتوبيس

خلال استقبال المصابين
خلال استقبال المصابين

استقبل المجمع  الطبي بالاسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في ساعات مبكرة من صباح اليوم مصابى حادث سير اثر انقلاب أتوبيس مصطافين متجه من القاهرة الي مدينة فايد بالإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية، تم استقبال جميع المصابين وعددهم ٣٠ مصاب معظمهم من الأطفال بالمجمع وتم التعامل  الطبي طبقا للبروتوكولات المعتمدة في حالات الطوارئ واستدعاء كافة الأطقم الطبية والادارية لدعم الفرق النوبتجية لتحقيق أعلى معدل من الاحترافية في التعامل مع تلك الحوادث، وتم دخول جميع المصابين لعمل الفحوصات والمعامل الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة العلاجية لحين استقرار حالتهم الصحية ودخول البعض غرفة العمليات لإجراء التداخلات الجراحية المطلوبة. 

يُذكر ان المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى كبرى مستشفيات الهيئة  التي افتتحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف شهر فبراير الماضى.

وتم نقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية لتصبح اكبر منشأتها الصحية حيث تضم ٣٠ تخصص طبي و ٤٢٣ سرير.
 

وتابع إجراءات التعامل مع الحادث الدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد شلبي من المكتب الفني للمدير التنفيذي والدكتور قطب السيد مدير علاجي صحة الإسماعيلية والدكتور حسان مدير عام المجمع والدكتورة لمياء مصطفى مدير طبي المجمع .

الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل مجمع الإسماعيلية الطبي حادث انقلاب اتوبيس

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