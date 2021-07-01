جدل بين إسلام الشاطر وتامر عبد الحميد بسبب طارق حامد وإليو ديانج

علق الكابتن تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق على تعقيب الكابتن إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي على تصريحه أن طارق حامد أفضل من اليو ديانج لاعب وسط الأهلي.



وقال إسلام الشاطر في برنامجه المذاع على قناة الأهلي تعليقا على تصريح تامر عبد الحميد: "هناك فارق كبير جداً بين أليو ديانج وطارق حامد»، مضيفاً: «على الأقل هناك فارق في الجسم شوف السمانة».

وتابع أن الباحث عن الشهرة والتواجد الإعلامي يلجأ إلى الحديث عن الأهلي سواء كمجلس إدارة أو لاعبين".

ليرد تامر عبد الحميد عبر حسابه بفيس بوك قائلا: "وده واحد كمان والمفروض كنا زمايل والحد ده اللى انت بتقول عليه يا كابتن اسلام يا شاطر يا كابتن مصر والنادى الاهلى والعالم اسمه تامر عبدالحميد ومتستهبلش انا بردو بعرف اهزق كويس بس هطلع احسن منك لقمة العيش بردو بتحكم انا عذرك ".





وكانت قناة الأهلي، طرحت مؤخرا برومو برنامج "البيت الكبير" في شكله الجديد من تقديم الكابتن إسلام الشاطر، من الأحد إلى الخميس في تمام العاشرة مساءً.

