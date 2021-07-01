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خالد عكاشة: عبقرية ثورة 30 يونيو تكمن في إعادة القوة الشاملة لمصر

خالد عكاشة مدير
خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر

قال خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أحد التجليات العبقرية لثورة 30 يونيو كانت تكمن في أنها مدركة لهدفها من اللحظة الأولى، متابعا:" لو مكنتش اشتغلت على هدفها من 2013 و2014، وعملت خطة ومجموعة من الخطوات سابقت بيها الزمن، مكنش زمنا قاعدين فى 2021 بنسمع المؤشرات اللى وصلت ليها مصر".
 

وأضاف “خالد عكاشة” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،: "القوى الشاملة كانت عايزة شغل على كافة المسارات، وهذا ما قامت به ثورة 30 يونيو منذ يومها الأول.

وأكمل: أرى أن التجلي البارع للقيادة السياسية والنظام السياسي، الذي أنتجته ثورة 30 يونيو، ساهم بشكل كبير فى تحقيق مكونات القوى الشاملة.

وأوضح أن العالم يرى حالة من التطوير الشامل في مصر تجاه المرأة ودورها، مضيفا: المرأة المصرية أصبحت تتبوأ العديد من المناصب وذلك أكبر دليل على تقدم مصر وتطور أفكارها وحضارتها.

وأكد على أن المرأة المصرية مثلت جهاز إنذار مبكر خلال ثورة 30 يونيو، فهي كانت أول من حظر من خطر الإخوان.

وفي سياق متصل نجحت القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو 2013 في إعادة المكانة الاقتصادية والصناعية والتاريخية والثقافية والسياسية والعسكرية للدولة المصرية، فعلى المستوى الاقتصادي قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية رؤية واضحة المعالم تتضمن برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، أعاد للدولة المصرية الاستقرار الاقتصادي الداخلي وأعادها إلى خريطة المجتمع الاقتصادي الدولي، وجعلها تحتل مكانة اقتصادية بين اقتصاديات العالم الكبرى، مع التوقع بأن يكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2030.

 

وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه كان هناك إصرار علي خوض حرب الإصلاح الاقتصادي علي الرغم من القرارات الصعبة التي تم اتخاذها فيما يتعلق برفع الدعم وإعادة هيكلته وفق رؤية وفلسفة جديدة تقوم على ساقين أساسيين.

 

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد":  الأولى، إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بناء علي معايير واضحة والثانية توجيه الدعم لصالح الأنشطة الإنتاجية علي حساب الأنشطة الاستهلاكية لتعظيم القدرات الإنتاجية الاقتصاد المصري مما أسهم خلال السبع سنوات المنقضية فى تراجع معدلات البطالة من 13.2 إلى 7.2% وكذلك تراجع معدلات التضخم لأقل من 5% علاوة علي زيادة الصادرات من ٢٢ إلى ٢٨ مليار دولار .

 

وتابع :كما ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي من 15 إلي أكثر من 40 مليار دولار بجانب تحول مصر من دولة لديها عجز مزمن فى إنتاج الغاز والكهرباء إلي دولة لديها فائض منهما يوجه للتصدير.

 

وأشار إلى أن  سوق الصرف  أصبح أكثر استقرارا بعد  تحرير سعر صرف الجنية مقابل الدولار وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واختفت السوق السوداء تماما في سوق الصرف الأجنبي


 

 

 

 

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